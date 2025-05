Zagueiro do Remo alerta sobre ilusão do topo: 'A diferença para o 12º é de apenas 5 pontos'

O Remo entra em campo no próximo sábado (24), no Mangueirão, com um objetivo claro: vencer o Volta Redonda, manter a invencibilidade na Série B e seguir firme na briga pela liderança da competição. O Leão ocupa atualmente a terceira colocação, com 16 pontos, fruto de quatro vitórias e quatro empates, e quer aproveitar o embalo para somar mais três pontos diante da torcida.

Apesar do bom momento, a equipe azulina sabe que a missão não será simples. O adversário aparece na 17ª posição, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e promete jogar a vida para tentar escapar do Z4. O equilíbrio da tabela também preocupa. Apesar da euforia pela 3ª colocação, a diferença entre o Remo e o 12º colocado, o Atlético Goianiense, é de apenas cinco pontos, o que liga o sinal de alerta no Baenão.

“A gente está vendo a tabela, está muito apertada, acho que o 12º colocado está a cinco pontos da gente. Então, tudo está muito junto. É pensar jogo a jogo e fazer o máximo de pontos possível. Claro que temos que pensar na liderança, se manter na parte de cima da tabela”, afirmou o zagueiro Klaus após o treino desta quinta-feira (22).

Semana de treinos

Além da importância da vitória, o jogo deste sábado marca a volta de uma rotina de treinamentos mais longa para o grupo azulino, que vinha enfrentando uma sequência pesada de partidas. A semana cheia foi comemorada pelo elenco.

“A gente estava numa sequência muito grande de jogos. Agora que a gente pôde descansar um pouco mais, está tendo mais tempo pra analisar o adversário”, destacou Klaus.

O defensor também comentou sobre a polêmica envolvendo a arbitragem no empate com o Atlético Goianiense, na rodada passada. O Leão vencia por 1 a 0 quando teve um gol anulado após revisão do VAR, decisão que gerou revolta no elenco e na diretoria azulina, que chegou a emitir uma nota de repúdio.

“Era uma vitória que estávamos construindo, fizemos o gol e o juiz foi buscar uma falta no lance anterior, lá perto da área. Se fosse uma coisa absurda, tudo bem, mas era duvidosa e mesmo assim ele anulou nosso gol, acabou estragando nosso resultado”, lamentou Klaus.

Para o zagueiro, a posição do Volta Redonda na tabela não reflete o desempenho da equipe carioca, que tem feito bons jogos e promete dificultar a vida do Remo no Mangueirão.

“Independente da posição deles na tabela, eles estão fazendo bons jogos, estão buscando os resultados, e como a gente quer ficar lá em cima, tem que pegar o fator dentro de casa e buscar os três pontos”, reforçou.