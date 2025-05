Com 10 lesionados, Luizinho não sabe se vai ter banco completo no próximo jogo do Paysandu

O Paysandu vive o momento mais crítico da temporada. Depois de ser brutalmente eliminado para o Bahia na terceira fase da Copa do Brasil, com uma goleada por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, o técnico Luizinho Lopes desabafou sobre a situação do elenco. O time, que já entrou desfalcado e com uma escalação alternativa em Salvador, terminou a partida ainda mais fragilizado. Além dos oito jogadores que já estavam no departamento médico, mais três atletas saíram lesionados, Edilson, Bryan e Benítez.

“Temos um elenco de 25 atletas, contando com o Cauã, que é um garoto da base. Estamos com pelo menos 10 lesionados. Vamos ver a situação dos ateltas, temos 16 atletas à disposição para o jogo contra o Novorizontino”, revelou Luizinho.

O próximo compromisso do Papão é fora de casa, contra o Novorizontino, pela 9ª rodada da Série B. O Paysandu é o vice-lanterna da competição, com apenas quatro pontos, e ainda não venceu. A crise aumenta com o acúmulo de jogos: foram 17 partidas nos últimos 60 dias, com viagens desgastantes e pouco tempo de recuperação.

“Chegamos num momento extremamente crítico. Há dois meses que jogamos a cada três dias, com viagem no meio. Chegamos num jogo de altíssimo nível com a equipe desgastada. Rossi desgastado, Nicolas tinha grande chance de lesão, Vilela também… O jogo pedia intensidade altíssima, é o preço que estamos pagando”, analisou.

Para o duelo contra o Novorizontino, o técnico admite não sequer a certeza sobre o número de jogadores que terá no banco. “Temos que entender quem vai estar à disposição do jogo, para colocar onze atletas e ver se a gente tem ainda cinco pra botar no banco”, disse.

Apesar do momento delicado, Luizinho Lopes mantém a esperança de reação. “São muitos jogos, soa cansativo, mas nós somos profissionais, recebemos em dia, recebemos bem, estamos à frente de um grande clube. Temos que continuar trabalhando, o Paysandu vai vencer em algum momento”, afirmou.

Além das lesões, outro problema recorrente tem sido a dificuldade ofensiva. “Temos dificuldade tremenda de fazer gol. Se você for observar os acontecimentos do jogo, poderíamos ter feito uns três gols ali”, lamentou o treinador.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo contra o Novorizontino, em São Paulo, tentando a primeira vitória na Série B e alívio em meio ao caos.