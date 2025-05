Escalação surpreende e torcida do Paysandu critica Luizinho Lopes antes de decisão contra o Bahia

O Paysandu já está escalado para o duelo desta quarta-feira (21), contra o Bahia, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. E a formação escolhida pelo técnico Luizinho Lopes gerou forte repercussão entre os torcedores nas redes sociais. O treinador surpreendeu ao optar por Bryan e Reverson atuando como pontas, deixando Nicolas e Rossi no banco de reservas. Além disso, Benítez será o responsável por comandar o ataque dentro da área.

A decisão causou insatisfação entre os bicolores, que não pouparam críticas ao comandante. Muitos questionaram a improvisação de laterais nas pontas, deixando atletas de ofício, como Marcelinho e Cavallieri, de fora da escalação inicial.

“O cara prefere colocar Reverson e Bryan de pontas do que Marcelinho e Cavallieri”, comentou um torcedor no perfil oficial do Paysandu no Instagram. Outro ironizou: “Se o Luizinho tivesse 11 laterais à disposição, eu tenho certeza que seriam os 11 titulares”.

Além das críticas à escolha tática, sobrou também para a diretoria do clube. “É o que dá pra fazer, culpa do presidente fracassado chamado @Roger_Aguilera com seu amigo Felipe Albuquerque!!!”, disparou outro torcedor, mencionando o mandatário do clube e o executivo de futebol.

O momento vivido pelo Paysandu é delicado. A equipe não vence há oito partidas e ocupa a vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, parte da torcida acredita que Luizinho esteja poupando alguns titulares para a sequência da competição nacional, onde o Papão precisa reagir com urgência.

Ainda assim, o clima entre os torcedores é de frustração, especialmente por se tratar de um confronto eliminatório. No jogo de ida, disputado no Mangueirão, o Bahia venceu por 1 a 0, e agora o Paysandu precisa reverter a vantagem jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola rola às 19h30.