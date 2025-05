Time reserva do Bahia atropela o Paysandu na Copa do Brasil

Com um time praticamente todo reserva, o Bahia não tomou conhecimento do Paysandu e venceu por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O desfalcado time bicolor, que teve Rossi e Nicolas no banco, foi completamente dominado e se despediu de forma melancólica da competição nacional. Luizinho Lopes entrou com uma escalação alternativa. Com oito desfalques, o treinador ainda poupou Nicolas e Rossi, colocando Reverson e Bryan como pontas e Benítez centralizado. Não deu certo.

1º TEMPO

O Bahia construiu uma vantagem confortável logo nos 45 minutos iniciais. O Tricolor iniciou o jogo em ritmo alucinante e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após rápida tabela entre Kayky e Jean Lucas pela direita, Michel Araujo recebeu dentro da área com liberdade e tranquilidade, batendo no canto para fazer 1 a 0. Para piorar, Edilson sentiu lesão ao dar arrancada e foi substituído por Nicolas, derrubando o esquema inicial armado por Luizinho.

Mesmo com o domínio tricolor, o Paysandu ensaiou uma reação após os dez minutos, aproveitando vacilos da zaga baiana. Em uma das chances, Benítez quase empatou após bate-rebate na área, mas a bola passou rente à trave. Em outra, Bryan aproveitou falha do goleiro Marcos Felipe e chutou com força de fora da área, a bola foi salva pelo goleiro com a ponta dos dedos.

A resposta do Bahia veio em dose dupla. Aos 31, Willian José completou bela jogada de Kayky pela direita e ampliou. O domínio era total e antes do intervalo, o experiente camisa 9 apareceu, que já jogou na seleção brasileira, apareceu de novo para aproveitar sobra na área e marcar o terceiro, aos 46.

2º TEMPO

Tricolor Baiano foi implacável desde o início do jogo (Reprodução Ascom Bahia)

O Bahia voltou para a etapa final desacelerando o ritmo, controlando a posse de bola e administrando a vantagem construída ainda no primeiro tempo. O Paysandu parecia já rendido, aceitando o domínio do adversário e sem oferecer grande perigo.

Mesmo em um jogo mais cadenciado, o Tricolor marcou um golaço aos 20 minutos. Rodrigo Nestor arriscou da entrada da área e acertou o cantinho de Matheus Nogueira, fechando o placar.

O Bahia ainda levou perigo em outros lances, enquanto o Papão apostou na entrada de Marcelinho, que entrou e novamente foi quem mais tentou, como já havia feito contra o Goiás pela última partida do time na Série B.

Agora o time bicolor vai a São Paulo encarar o Novorizontino pela Série B, tentando desesperadamente sua primeira vitória na competição, onde figura na vice-lanterna.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Paysandu - 3ª Fase da Copa do Brasil

Data: Quarta-feira, 21 de maio de 2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Arbitragem

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Michel Araujo, Willian José (2), Rodrigo Nestor

Cartão Amarelo: Gabriel Xavier (Bahia), Acevedo (Bahia), Leandro Vilela (Paysandu)

Bahia: Marcos Felipe; Ramos Mingos (Kauã), Gabriel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Ruan Pablo); Kayky (Tiago) e Willian José (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Nicolas), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela (Lucca) e Matheus Vargas (Eliel); Reverson, Bryan (Cavalleri) e Benítez (Marcelinho). Técnico: Luizinho Lopes.