Executivo do Paysandu confirma uma contratação fechada e a chegada de mais três ou quatro

O Paysandu vive uma situação muito ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor ainda não venceu na competição e amarga a vice-lanterna com apenas 4 pontos. O clube “mexeu” em algumas áreas e demitiu o executivo de futebol Felipe Albuquerque e trouxe o argentino Frontini. Em entrevista ao jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, Frontini afirmou que não está sendo uma tarefa fácil contratar, principalmente pelo momento que o Paysandu vive e afirmou que um já está acertado e que mais três ou quatro atletas devem fechar com o Papão nessa nova janela de transferência.

A equipe bicolor abertura da janela de contratações para divulgar alguns anúncios. O clube tenta se reinventar na Série B do Brasileirão, já que nessas oito primeiras rodadas, o Papão não conseguiu nenhuma vitória e vive uma crise grande com o seu torcedor, que cobra atitudes da diretoria. A chegada de Frontini, para o cargo ocupado por Felipe Albuquerque, foi um alento para o torcedor, que está preocupado com o andar das coisas na Curuzu.

Frontini (à esquerda) conversando com o técnico Luizinho Lopes (Matheus Vieira/Paysandu)

Frontini garantiu que o Paysandu vai contratar, que essa fase vai passar e não se escondeu, ao afirmar que as contratações para o clube estão sendo árduas.

“Nossa situação na tabela não é fácil. Tem atleta que a gente conversa para trazer para cá que olha isso, mas não podemos usar essa condição como desculpa. Temos que mostrar para os jogadores que esse momento vai passar, mostrar o projeto, grandeza do clube e a força da torcida. Já temos um atleta acertado e, provavelmente, vamos trazer mais três ou quatro”, disse.

Assim como alguns jogadores devem chegar, outros também poderão deixar a Curuzu. O clube não deve permanecer com o volante equatoriano Joseph Espinoza. A informação foi apurada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. O jogador tem contrato com o Papão até o dia 1º de junho e possivelmente o clube alviceleste não irá renovar seu contrato. Outros jogadores também poderão deixar a Curuzu.