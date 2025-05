Paysandu negocia contratação de volante que ainda não atuou nesta temporada, aponta jornalista

Em má fase na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu deve ser bem ativo na próxima janela de transferências, em busca de reforços para o elenco. Antes mesmo disso, um novo jogador pode chegar ao clube em breve. Conforme o jornalista Lucas Rossafa, o Papão encaminha a contratação do volante Ronaldo Henrique, ex-Avaí-SC.

Segundo a publicação do jornalista, o clube e o jogador discutem um acordo para a sequência da temporada de 2025. Ronaldo está sem time após rescindir com o Avaí. O volante ainda não atuou neste ano por conta de um processo judicial com a equipe catarinense. Assim, o atleta estava afastado das atividades profissionais e treinando separadamente.

De acordo com as informações, Ronaldo entrou com uma ação trabalhista para conseguir a rescisão unilateral por falta de pagamentos. A cobrança seria referente a dois meses de salário, direitos de imagem, auxílio-moradia e aos depósitos de FGTS de fevereiro de 2024 a março de 2025.

Com a ação, o jogador teve a rescisão oficializada na primeira semana de maio, ficando livre para negociar com outro clube. Por meio das redes sociais, o atleta se despediu do Leão da Ilha.

"Ciclo encerrado. Em frente, rumo ao próximo desafio", escreveu.

Ronaldo tem 30 anos e estava no Avaí desde a temporada passada, quando disputou 33 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Antes disso, teve uma passagem de destaque pelo Sport-PE, onde iniciou a carreira. O volante também atuou por Criciúma-SC e Ponte Preta-SP.

O Paysandu vive uma situação delicada na temporada e deve passar por uma reformulação para tentar reagir na Série B. Atualmente, o time está na vice-lanterna da tabela, com apenas quatro pontos. Além dos reforços que devem chegar, o Papão também deve anunciar algumas dispensas. Um dos nomes que pode deixar o clube é o do equatoriano Joseph Espinoza.