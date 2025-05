Paysandu encaminha contratação de atacante que disputa a Série C com o Caxias-RS

Pressionado para melhorar o desempenho, o Paysandu se prepara para fazer contratações. Segundo o jornalista Luizinho Moura, da Rádio Liberal+, o clube estaria interessado no atacante Willen Mota, que disputa a Série C do Brasileirão com o Caxias-RS. Conforme as informações, o acordo entre o Papão e o jogador já está bem encaminhado.

Willen tem 33 anos e atua como centroavante. Ele retornou ao futebol brasileiro após sete temporadas no futebol tailandês, onde se destacou por Bangkok United e Prachuap FC. O time que repatriou o atacante foi o Água Santa-SP. A equipe paulista contratou o jogador nesta temporada, contudo, não teve o resultado esperado. Foram apenas sete jogos e dois gols marcados.

Para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias acertou com o atleta. Até o momento, o atacante fez seis jogos e marcou dois gols. Segundo as informações, Willen pediu a rescisão do Grená para acertar com o Bicola. Com isso, mesmo que o contrato seja assinado agora, o jogador só poderá ser regularizado na janela de transferências do mundial, que ocorre entre os dias 2 e 10 de junho.

No Paysandu, Willen disputará posição com os centroavantes Nicolas e Jorge Benítez. No entanto, vale destacar que há a possibilidade de saída de um dos jogadores nesta janela. O camisa 11 do Bicolor, inclusive, quase deixou a equipe em abril para ir para o América-MG.

O Paysandu vive uma situação delicada no Brasileirão. Sem vitórias, o time amarga a vice-lanterna da Série B e está pressionado a mostrar resultados e reforçar o elenco. Com isso, o clube deve fazer anúncios de novas contratações e possíveis dispensas nesta janela. Até o momento, além de Willen, outro nome foi cotado para chegar à equipe: o do volante Ronaldo Henrique, ex-Avaí. Já entre os que devem deixar o Papão está o equatoriano Espinoza.

Willen Mota passou pelas categorias de base do Vasco e jogou no Portimonense, de Portugal, além de defender Bangu-RJ, Avaí-SC e atuar no futebol árabe.