Última vitória do Paysandu na terceira fase da Copa do Brasil foi contra Bahia, adversário deste ano

Nesta quarta-feira (21), o Paysandu encara o Bahia-BA, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, válido pela 3ª fase da competição nacional. O Papão vem frequentando a terceira fase do torneio, mas passou apenas uma vez dessa etapa e foi justamente contra o Tricolor baiano.

A melhor participação do Paysandu na Copa do Brasil ocorreu na temporada 2015, quando o Papão chegou até à quarta fase, eliminando o Águia Negra-MS, ABC-RN e o Bahia, sendo eliminado pelo Fluminense-RJ, ao perder as duas partidas pelo placar de 2 a 1. Essa foi a única vez em que o Paysandu avançou na competição e também a última vitória do Bicola nesta fase, quando derrotou o Bahia pelo placar de 3 a 0, gols de Misael, Fahel e Yago Pikachu.

Jogando a terceira fase da Copa do Brasil, o Papão foi eliminado pelo Coritiba, nas temporadas 2012 e 2014, além do Juventude-RS em 2016 e pelo Fluminense-RJ em 2023. Vale ressaltar que, nas temporadas 2017 e 2019, o Paysandu jogou as oitavas de finais da competição, equivalente à quarta fase, em um outro formato da Copa do Brasil. Nesses anos o clube paraense entrou direto nas oitavas, por conta dos títulos da Copa Verde nas temporadas de 2016 e 2018.Terceira fase 2012Coritiba 4 x 1 PaysanduPaysandu 0 x 1 CoritibaTerceira fase 2014Coritiba 2 x 0 PaysanduPaysandu 2 x 1 CoritibaTerceira fase 2015Paysandu 3 x 0 BahiaBahia 2 x 0 PaysanduTerceira fase 2016Juventude-RS 0 x 0 PaysanduPaysandu 1 x 2 Juventude-RSTerceira fase 2023Fluminense 3 x 0 PaysanduPaysandu 0 x 3 FluminensePara avançar de fase, o Papão precisa vencer o Bahia por pelo menos um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols, o Papão garante vaga na quarta fase.