Lei do ex? Paysandu pega o Bahia pela Copa do Brasil com 2 jogadores que já atuaram pelo Tricolor

O Paysandu encara o Bahia-BA, nesta quarta-feira (21), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2025. O Papão perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e terá que, pelo menos, devolver o placar para tentar a sorte nos pênaltis. Nesta partida o Paysandu terá dois jogadores que já vestiram a camisa do Tricolor baiano.

No futebol, se costuma falar que a única "Lei" que se cumpre no Brasil é a "Lei do ex". E nessa partida entre Bahia x Paysandu, o clube paraense tenta se apegar nisso, para reverter o placar construído pelo Tricolor no jogo de ida, em Belém.

Rossi defendendo o Tricolor (Felipe Oliveira / EC Bahia)

O lateral-esquerdo PK, de 30 anos, iniciou a carreira na base do Bahia. Fez o Sub-15, Sub-17, Sub-20 e estreou no profissional vestindo a camisa do Tricolor entre os anos de 2009 e 2015. Outro que vestiu o Tricolor é o atacante paraense Rossi, de 32 anos, que também já defendeu as cores do Esquadrão. O jogador atuou pelo Bahia por duas temporadas, nos anos de 2020 e 2021 e realizou 95 jogos com a camisa do Tricolor e marcou 13 gols, além de ter conquistado um título estadual pelo clube.





O Paysandu precisa vencer o Bahia por pelo menos um gol de diferença, para levar a decisão para as disputas de pênaltis. Caso vença por dois gols ou mais de diferença, o Papão avança na competição. A partida começa às 19h30, nesta quarta-feira (21), na Arena Fonte Nova e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.