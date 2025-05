Para avançar na Copa do Brasil, Paysandu precisa quebrar escrita de quatro décadas; entenda

No primeiro confronto entre as duas equipes, o Bahia levou a melhor em pleno Mangueirão. Agora, se quiser reverter o placar e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Paysandu precisará quebrar uma escrita que já dura 43 anos: esse é o tempo desde a última vez em que o Papão venceu o time baiano fora de casa.

Nesta quarta-feira (21), as equipes voltam a campo para definir quem avança à próxima fase da competição. No jogo de ida, realizado no dia 30 de abril, o Bahia venceu por 1 a 0 e garantiu a vantagem do empate no duelo de volta. Ao longo da história, Paysandu e Bahia se enfrentaram 22 vezes, com 11 vitórias do tricolor baiano, 6 do time paraense e 5 empates.

Porém, quando os números são analisados apenas nas partidas disputadas em Salvador, o cenário se complica para os bicolores. Em 12 jogos realizados na capital baiana, o Bahia venceu nove vezes, empatou duas e perdeu apenas uma — curiosamente, esse único revés aconteceu no dia 7 de março de 1982, pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando o Paysandu surpreendeu ao vencer por 3 a 2, em plena Fonte Nova.

Desde então, as equipes se enfrentaram outras 18 vezes, com nove vitórias do Bahia, cinco do Paysandu e quatro empates. Entre esses duelos está o mais recente triunfo bicolor, no dia 13 de setembro de 2016, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, jogando em casa, no estádio da Curuzu, o Paysandu venceu por 2 a 1.

Os dois times entraram na Copa do Brasil já na terceira fase e se enfrentam nesta quarta, a partir das 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.