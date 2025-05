Lateral diz que oscilação do Paysandu não impede reação contra o Bahia: 'Vamos com força máxima'

O Paysandu tem um compromisso importante nesta quarta-feira (21) pela terceira fase da Copa do Brasil. Embora esteja enfrentando uma crise na Série B, o time do técnico Luizinho Lopes quer aproveitar o momento para eliminar a "urucubaca" e avançar na competição, que dará ao classificado às oitavas uma premiação de R$ 3.638.250.

Pelo menos é assim que os atletas encaram o desafio. "Vamos para este jogo com força máxima. Sem dúvida é um jogo difícil, sabemos da qualidade deles, mas o time também vem de uma sequência pesada de jogos, então isso pode nos ajudar a sair de lá com o resultado e a classificação", diz o lateral-direito Bryan Borges.

O jogador se ampara no retrospecto enfrentado pelo próprio clube em outro momento recente para acreditar na virada.

"Ano passado tivemos um momento de oscilação no brasileirão. Eu sei que o foco agora é a Copa do Brasil, mas com essa quantidade de jogos acabamos tendo algumas perdas, jogadores lesionados. Isso, no entanto, não impede da gente entrar focado, buscando essa reviravolta no jogo", acrescenta.

Mas o duelo não será tão fácil quanto pode parecer. Hoje o Bahia é o sexto colocado na Série A e vem embalado após a vitória no clássico baiano da última rodada. Enquanto isso, o Paysandu segue na 19ª posição na Série B após o empate em 0 a 0 com o Goiás, no último domingo, em Belém, para a tristeza do torcedor, que já anda sem paciência.

"Estamos em um time grande. É assim. Vivemos de resultado. A gente entende a insatisfação, porque também é a nossa. Sabemos do tamanho do clube e essa entidade tem que estar sempre disputando os títulos, ganhando, As vezes sai do controle ,mas vamos voltar com tudo", completa. Os dois times jogam a partir das 19h30, direto da Arena Fonte Nova.