Paysandu contrata especialista em scouting ex-Guarani para o departamento de futebol, diz jornalista

O Paysandu deve ter um novo integrante no departamento de futebol em breve. Segundo o jornalista Lucas Rossafa, o Papão contratou o analista Kauê Azevedo, ex-Guarani, para integrar a comissão esportiva do clube. Conforme as informações, o novo contratado seria um pedido do executivo Carlos Frontini, que chegou recentemente à equipe bicolor e tem a missão de fortalecer o elenco para a sequência da temporada.

Kauê Azevedo é head scout, profissional responsável por coordenar o setor de scouting (análise de desempenho) do clube. No Papão, o analista deve ajudar a mapear e analisar possíveis contratações para o elenco do Paysandu.

Além do Guarani, Azevedo já atuou em equipes como Cuiabá-MT, Coritiba-PR e Vila Nova-GO.

VEJA MAIS

O Paysandu vive uma situação delicada na temporada, sob pressão por resultados por parte da torcida. Diante disso, o time tenta se reforçar internamente para aproveitar a janela de transferências de junho e realizar uma reformulação no elenco. É possível que alguns jogadores deixem a equipe e que novos atletas sejam contratados pelo clube.

Durante sua apresentação, Carlos Frontini destacou que já foi detectado "o que é preciso" e que tudo está alinhado com a diretoria. Assim, a chegada de Azevedo seria uma estratégia para analisar com cuidado quem poderá sair e quem poderá chegar à equipe, a fim de evitar erros.

Atualmente, o Papão está na vice-lanterna da Série B, sem vitórias. Antes de Frontini assumir o cargo de executivo de futebol, Felipe Albuquerque exercia a função, mas saiu após o time emplacar uma sequência negativa de resultados. Além dos jogadores, o treinador Luizinho Lopes também está pressionado. Em 13 partidas, o time bicolor venceu apenas uma.