Volta Redonda marca no final, empata com Amazonas e Paysandu se salva da lanterna

O Paysandu quase voltou a ocupar a última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. "Quase" porque, na noite desta terça-feira (19), após o Amazonas vencia por 1 a 0 o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, até os 47 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o clube paraense estava sendo ultrapassado pelo time amazonense.

No entanto, Matheus Lucas aproveitou um rebote e igualou o marcador. O gol só foi confirmado após alguns minutos de análise do VAR. Assim, o Amazonas segue na lanterna, com 4 pontos, mesmo número do Paysandu. O Papão se salva de ser temporariamente o pior time do campeonato pelo saldo de gols (-5 contra -6).

VERGONHA

A equipe bicolor ainda não venceu na Segundona. Os únicos pontos conquistados vieram de quatro empates, enquanto sofreu quatro derrotas. O aproveitamento é de apenas 16,7%, o pior da história do clube na Série B em início de campanha.

ESPERANÇA?

Na próxima rodada, no domingo, às 16h, o Paysandu visita o Novorizontino-SP, time que ficou na 5ª colocação nas duas últimas edições de Série B e atualmente está na 8ª posição, mais uma vez lutando pelo sonhado acesso.