Paysandu iguala sequência que rebaixou sete entre nove times na Série B; entenda

Com apenas 4 pontos somados nas oito primeiras rodadas da Série B de 2025, o Paysandu vive um início de campeonato que acende o sinal vermelho na Curuzu. Historicamente, esse desempenho é comum entre equipes que acabaram rebaixadas ao final da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Desde 2006, quando a Série B adotou o formato atual de pontos corridos com 20 clubes e 38 rodadas, sete dos nove times que começaram com 4 pontos ou menos nas oito primeiras rodadas acabaram rebaixados. A estatística é clara e implacável: o início de competição negativo tem levado os clubes ao abismo no fim da temporada.

Rebaixados que começaram mal

Um dos casos mais emblemáticos é o do Oeste-SP, em 2020. A equipe paulista conquistou apenas 3 pontos nas oito primeiras partidas e, apesar de mudanças no elenco e na comissão técnica, não conseguiu reagir. Terminou o campeonato na lanterna, com a defesa mais vazada da competição e um ataque inoperante. O rebaixamento foi inevitável e precoce.

VEJA MAIS

Situação parecida viveu o Náutico-PE em 2017. O clube pernambucano começou mal, com apenas 2 pontos nas oito primeiras rodadas. Mesmo com tentativas de reorganização no segundo turno, o estrago já estava feito. O Timbu terminou entre os quatro últimos e acabou rebaixado para a Série C.

Outro exemplo vem de 2012, com o Grêmio Barueri-SP. A equipe somava 2 pontos após oito jogos e, assim como os anteriores, não teve forças para reagir ao longo do campeonato. Acabou caindo sem sequer ameaçar uma recuperação.

Ainda há esperança; entenda

Há, no entanto, exceções — raras, mas possíveis. O Tombense-MG, em 2022, por exemplo, somava 6 pontos nas primeiras oito rodadas. O time mineiro oscilou durante a competição, mas conseguiu reagir na parte final e garantiu a permanência. Um caso ainda mais surpreendente foi o do ABC-RN em 2013. A equipe potiguar tinha apenas 2 pontos no mesmo recorte de rodadas, mas fez um returno extraordinário e escapou da queda.

A Fiel Bicolor anda desanimada com o desempenho do Papão na Série B. (Thiago Gomes / O Liberal)

Mesmo com esses dois respiros no histórico, o padrão se mantém preocupante. Das nove equipes com desempenho igual ou inferior ao do Paysandu nas oito primeiras rodadas desde 2006, sete foram rebaixadas — um índice de 78% de queda.

Na rodada do fim de semana, o Paysandu deixou escapar a primeira vitória ao empatar em casa com o líder Goiás, agora, precisa superar as dificuldades longe de Belém, no próximo domingo (25), contra o Novorizontino, que vem na oitava posição e ainda não perdeu em casa.