Remo pede à CBF suspensões de árbitros e VAR do jogo contra o Atlético-GO pela Série B

O empate diante do Atlético-GO, fora de casa, no último final de semana, pela Série B, deixou um gosto amargo nos atletas e dirigentes do Remo. Após o Leão ter o segundo gol anulado em revisão do VAR, o clube se manifestou nas redes sociais e também solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os afastamentos de todos os árbitros que estavam na partida entre Atlético-GO e Remo, além dos integrantes do VAR. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo diretor jurídico do Leão azul, Gustavo Fonseca.

Dentro de campo, o resultado de 1 a 1 deixou todos no Remo indignado. Uma falta no início da jogada – em que a equipe azulina recupera a posse de bola e inicia o contra-ataque que resultou no gol de Regis – que, na visão dos azulinos, não ocorreu, mudou o resultado da partida. A decisão tomada pelo árbitro Thaillan Azevedo Gomes, do Amapá, que foi chamado pelo VAR para analisar o lance, resultou na anulação do gol do Remo e gerou revolta.

Em contato com a equipe de O Liberal, o diretor do Departamento Jurídico do Remo, o advogado Gustavo Fonseca, informou que o Remo solicitou formalmente a CBF pelo ocorrido, além de solicitar suspensão imediata de todos os envolvidos no jogo, além dos áudios do VAR e o árbitro, na decisão final do lance.

“O clube tomou providências hoje cedo no sentido de solicitar o afastamento de todos os árbitros e VAR, bem como no fornecimento e divulgação do conteúdo do VAR e também que seja aberto procedimento de apuração contra os envolvidos. Tudo isso já foi solicitado através de requerimento protocolado”, falou

Próximo compromisso azulino

O Remo ocupa atualmente a 3ª posição na tabela da Série B com 16 pontos. O próximo compromisso do Leão azul na competição nacional está marcado para o próximo sábado (24), às 20h30, no Mangueirão, contra o Volta Redonda, porém, o Remo solicitou à CBF mudança de data e horário, por conta de um show que irá ocorrer no estacionamento do Mangueirão. O clube aguarda decisão da CBF.