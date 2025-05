Na Série B, Remo perdeu pontos preciosos nos minutos finais das partidas

Atual 3º colocado na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo lamenta pontos perdidos na reta final dos jogos. O Leão Azul tomou gols nesta competição, que comprometeram diretamente na pontuação do clube na tabela e que podem fazer falta no final da Segundona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O gol de empate levado pelo Remo, aos 50 minutos do segundo tempo, na partida diante do Atlético-GO, fora de casa, fez o Leão perder a vice-liderança da Série B, além de ter tirado a chance do Remo chegar à liderança da competição, já que o Goiás-GO, atual líder, tropeçou ao empatar sem gols contra o Paysandu, em Belém.

Assista aos melhores momentos entre Atlético-GO e Remo

Gol no final é problema para o Leão Azul

Essa não foi a primeira vez em que o Leão sofre um gol nos minutos finais da partida nesta Série B. Na estreia do clube na competição, jogando fora de casa, diante da Ferroviária-SP, o Remo vencia a partida até os 49 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate e deixou de somar dois pontos preciosos. Ao todo, foram quatro pontos perdidos na Série B tomando gols nos minutos finais de jogo. Caso o Remo não tivesse levado gols nas retas finais das partidas, o Leão estaria com 20 pontos e na liderança isolada da Série B.

VEJA MAIS

Assista aos melhores momentos entre Ferroviária-SP e Remo

Único nortista no G4

Após oito rodadas da Série B, o Remo é o único representante do Norte do país na parte de cima da tabela. O Leão é o 3º colocado com 16 pontos e também o único invicto na competição. Outro fator positivo é que o Remo possui a melhor defesa com apenas cinco gols sofridos e ainda não levou gol jogando em Belém. O próximo compromisso azulino na Série B será diante do Volta Redonda-RJ, marcado para o sábado (24), às 20h30, porém a partida poderá ter alterações de data. O clube azulino aguarda a resposta da CBF.