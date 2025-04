Remo leva gol no final e empata com a Ferroviária na estreia do Brasileirão

Fora de casa, o Remo chegou a sair na frente da Ferroviária na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro 2025, mas acabou cedendo o empate no último lance neste domingo (6), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Felipe Vizeu abriu o placar para o Leão ainda no primeiro tempo, mas Carlão, de cabeça, deixou tudo igual ao aproveitar cruzamento em cobrança de falta no último lance do jogo.

1º TEMPO

O primeiro tempo começou daquele jeito clássico de estreia: muito estudo, bola girando de um lado para o outro no meio de campo e nada de finalizações perigosas. Mas bastou o relógio passar dos 25 para a partida começar a animar os poucos que compareceram ao estádio paulista para ver a partida.

O Leão Azul, no 4-1-4-1, pareceu seguro e chegou com perigo aos 9 minutos, dando o recado de que não iria abdicar de propor jogo. Em boa jogada pela esquerda, Alan Rodríguez foi até o fundo e cruzou rasteiro. Pedro Castro ia soltar o canudo, mas o zagueiro da Ferrinha apareceu no último segundo e salvou o time da casa.

O jogo desde então passou a ser 'lá e cá'. A resposta da Ferroviária veio logo depois, quando Carlão bateu de primeira e obrigou Marcelo Rangel a se esticar todo para espalmar. Aos 25, Caio Vinícius apareceu como elemento surpresa e testou bonito após mais um cruzamento do paraguaio Alan Rodríguez — a bola tirou tinta da trave.

Pedro Rocha fez o passe e Vizeu, sozinho com a rede, empurrou (Ascom Remo)

O Remo foi gostando da partida, encurtando a marcação, forçando erro da saída de bola da Ferroviária e apostando na correria de Janderson e Pedro Rocha. Aos 32, Vizeu quase abriu o placar com um cabeceio venenoso, daqueles que o goleiro só acompanha com o olho e torce — e torceu certo, porque a bola saiu por pouco.

Após uma intensa troca de ataques, aos 38 o Leão mostrou o cartão de visita. Janderson roubou no meio, acelerou e lançou Pedro Rocha em profundidade. O camisa 32 voou na ponta, invadiu a área e rolou açucarado para Felipe Vizeu, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

2º TEMPO

No segundo tempo, a Ferroviária voltou com mudanças no meio-campo e passou a incomodar o Remo desde os primeiros minutos. Com mais intensidade e posse de bola, o time da casa empurrou o Leão para o campo de defesa e exigiu boas defesas do goleiro Marcelo Rangel, que evitou o empate em pelo menos duas oportunidades claras.

Do outro lado, o técnico Daniel Paulista tentou reorganizar o time azulino com alterações no setor ofensivo e no meio-campo. Maxwell e Adaílton entraram para renova ro gás no ataque remista. As mudanças até surtiram efeito e o Remo voltou a equilibrar as ações, conseguindo esfriar o ímpeto da Ferrinha em boa parte da etapa final.

Mas quando o jogo já se encaminhava para o apito final, a bola parada fez a diferença. No último lance da partida, Netinho, que havia entrado no segundo tempo, cobrou falta na área e encontrou Carlão, o artilheiro da Ferroviária, que subiu livre e testou firme, sem chances para Rangel: 1 a 1 em Araraquara.

O próximo jogo do Leão agora é com o América Mineiro no próximo dia 13, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Remo - Brasileirão Série B 2025

Data: 06/04/2025

Hora: 19h

Local: Arena Fonte Luminosa

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)

VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Gols: Felipe Vizeu

Cartão amarelo: Alan Rodriguez (Remo); Ronaldo Alves (Ferroviária)

Ferroviária: Denis Junior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário (Eric Melo); Ricardinho (Netinho), Alencar, Ian Luccas (Quirino) e Carlão; Albano (Thiago Lopes) e Wesley Pomba (Juninho) . Técnico: Vinícius Bergantin.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Kadu), Reynaldo, Klaus e Alan Rodriguez, Caio Vinícius; Pedro Castro (Pavani), Jaderson (Daniel Cabral) e Janderson (Maxwell); Pedro Rocha (Adaílton) e Felipe Vizeu. Técnico: Daniel Paulista