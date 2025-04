Remo enfrenta Ferroviária com novidades no time titular; veja escalações

Remo e Ferroviária estão prontos para dar o pontapé inicial na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (6), às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, e as escalações oficiais já foram divulgadas.

Pelo lado do Leão Azul, o técnico Daniel Paulista promoveu mudanças importantes em relação ao time que venceu a Tuna Luso por 2 a 1 na semifinal do Campeonato Paraense, vitória que garantiu o clube na final estadual. Uma das principais novidades está no meio-campo: Dodô, titular na última partida, dá lugar a Pedro Castro, que entra com uma proposta mais recuada, permitindo maior liberdade de movimentação para Jaderson e Janderson no segundo terço do campo.

Na lateral direita, Marcelinho aparece entre os titulares no lugar de Kadu, que atuou como titular contra a Tuna, mas hoje começa no banco. A mudança sinaliza que o jogador ainda busca conquistar a confiança do treinador.

No comando de ataque, Felipe Vizeu será a referência. Ele ganha a vaga de Ytalo, que vinha sendo o titular nas primeiras partidas sob o comando de Daniel Paulista.

A Ferroviária, jogando em casa e comandada por Vinícius Bergantin, mantém a base das últimas atuações e aposta em entrosamento para tentar largar com o pé direito na competição. Denis Junior assume o gol, com a defesa formada por Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário. No meio, Ricardinho, Alencar, Ian Luccas e Carlão cuidam da construção, enquanto Albano e Wesley Pomba formam o setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Remo – Brasileirão Série B 2025

Data: 06/04/2025

Hora: 19h

Local: Arena Fonte Luminosa

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)

VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Ferroviária: Denis Junior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Ian Luccas e Carlão; Albano e Wesley Pomba. Técnico: Vinícius Bergantin.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Alan Rodriguez; Caio Vinícius, Pedro Castro; Jaderson, Janderson; Pedro Rocha e Felipe Vizeu. Técnico: Daniel Paulista.