Ferroviária x Remo: após aguardado acesso em 2024, os times se reencontram na Série B

Após conquistarem o acesso à Série B na última temporada da Série C, Ferroviária e Remo voltam a se enfrentar neste domingo (6), pela rodada de abertura da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A Ferroviária retorna à Série B após um jejum de três décadas. No entanto, o desempenho no estadual frustrou as expectativas. Mesmo considerada uma das grandes favoritas ao acesso na Série A2 do Paulistão, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Ituano. Durante a competição, a diretoria optou por demitir Junior Rocha — técnico responsável pela subida na Série C — e trouxe de volta Vinícius Bergantin, ex-auxiliar de Tite no Flamengo.

Sob o comando de Bergantin, a Locomotiva teve um aproveitamento de 62%: foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar de não atingir o principal objetivo no estadual, o clube agora volta suas atenções para a Série B, reforçado por várias contratações. Entre os nomes anunciados estão o retorno do atacante Carlão, além do zagueiro Maycon, o volante Netinho, os meias Albano e Thiago Lopes, e o atacante Wesley Pomba. Em contrapartida, o volante Paulinho Santos deixou a equipe.

VEJA MAIS

Do lado paraense, o Remo também teve um começo de ano irregular. Os números são bons — 13 partidas, com oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de 27 gols marcados e apenas oito sofridos — mas o time decepcionou em dois torneios eliminatórios. Sob o comando de Rodrigo Santana, técnico do acesso à Série B, o time caiu nas oitavas de final da Copa Verde, nos pênaltis, diante do São Raimundo-RR, e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Criciúma, ainda na segunda fase.

Com a saída de Santana, o Remo contratou Daniel Paulista, ex-CRB. Já sob nova direção, o Leão Azul disputou duas partidas pelo Campeonato Paraense, vencendo Santa Rosa e Tuna Luso, e garantiu vaga nas fases finais. A equipe começa a Série B ainda de olho na decisão do estadual, onde enfrentará o Paysandu em dois clássicos Re-Pa.

Ficha Técnica

Data: 06/04/2025

Hora: 19h

Local: Estádio Fonte Luminosa

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Auxiliares: Rafael Trombeta (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)

​VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Ferroviária: Denis Junior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Ian Luccas e Netinho; Carlão e Vitor Barreto.

Técnico: Vinícius Bergantin.

Remo: Marcelo Rangel; Kadu Santos, Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Dodô; Janderson, Ytalo e Pedro Rocha.

Técnico: Daniel Paulista.