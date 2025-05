Atacante do Remo, Felipe Vizeu presenteia esposa com carro de luxo em Belém; saiba valores

Anunciado como uma das principais contratações do Remo para a temporada, o atacante Felipe Vizeu perdeu a posição de titular na equipe azulina e não vem balançando as redes, mas fora das quatro linhas ele é “marcou um golaço” com a esposa e a presenteou com um carro de luxo.

Felipe Vizeu, do no de um dos maiores salários do Remo na temporada, presenteou sua esposa, Mariana, com o BMW X1, avaliada entre R$ 318 mil a R$ 382 mil. Na entrega da chave do veículo, Vizeu também entregou um buquê de flores à sua amada.

O atacante remista também distribuiu autógrafos aos torcedores que estavam na concessionária e deixou o local dirigindo o BMW. O veículo é considerado um carro de luxo e é o mais vendido no Brasil. O BMW X1 é um SUV compacto premium e está na categoria crossovers de luxo subcompactos.

Atuação tímida nos gramados

Felipe Vizeu, de 28 anos, está na primeira temporada vestindo a camisa do Remo. O jogador esteve em campo 20 vezes, marcou três gols e deu duas assistências, além de ter conquistado o título do Parazão.