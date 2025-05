Com gol no empate do Remo, Pedro Rocha consolida boa fase na artilharia da Série B

Aos oito minutos do segundo tempo contra o Atlético-GO, o placar seguia zerado. Foi então que Adaílton avançou pela esquerda, passou pelo marcador e cruzou rasteiro. Pedro Rocha apareceu bem posicionado na área e finalizou para abrir o placar para o Remo. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas o atacante deixou sua marca mais uma vez.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com esse gol, Pedro Rocha chegou a cinco na Série B de 2025, em oito partidas disputadas. Ele é o artilheiro isolado da competição, com uma média de 0,63 gol por jogo. Contra o América-MG, na segunda rodada, marcou duas vezes.

Contratado em dezembro de 2024, o atacante de 30 anos já é peça-chave no time azulino. Somando todas as competições da temporada, Pedro Rocha tem oito gols em 14 jogos.

VEJA MAIS

Destaque no elenco azulino

Natural de Vila Velha (ES), o camisa 32 tem passagens por grandes clubes do Brasil, como Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Athletico Paranaense e Fortaleza. No Remo, ele afirma viver o melhor momento da carreira, destacando a confiança recebida e sua boa forma física, que permite a ele ser presença constante em todos os jogos da Série B.

Com contrato até novembro, Pedro Rocha é hoje o principal nome do ataque azulino e segue como esperança de gols na luta pelo acesso, mesmo que desperte interesse de clubes fora do âmbito da Série B. Apesar do "olho grande" de times da elite, segundo o jornalista Carlos Ferreira, hoje, para tirar Pedro Rocha do Remo, o clube interessado vai precisar desembolsar algo próximo de R$ 30 milhões. Até lá, o atacante segue fazendo a alegria do Fenômeno Azul.