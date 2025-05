Autor do gol do Remo, Pedro Rocha critica arbitragem após empate com o Atlético-GO: 'Tendenciosa'

O Remo segue invicto na Série B do Brasileirão. Na noite do último domingo (18), a equipe azulina empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO. Apesar do ponto conquistado fora de casa, o jogo terminou com um gosto amargo, pois o Leão Azul vencia até os minutos finais da partida e teve um gol anulado no segundo tempo, o que foi muito contestado pelo clube. Após o apito final, o atacante Pedro Rocha, autor do gol do time, valorizou o resultado, mas criticou a atuação da arbitragem.

"A gente luta, batalha dentro do jogo, corre, faz um excelente jogo fora de casa, [quase] conquistando os três pontos, mas, infelizmente, a arbitragem hoje foi muito tendenciosa. A gente sabe disso – as imagens estão aí para todo mundo ver", declarou o jogador azulino, que é o artilheiro da Série B com cinco gols.

Uma das principais reclamações do clube azulino foi em relação ao gol anulado no segundo tempo. Régis marcou de coxa após cruzamento de Felipe Vizeu, mas, após análise do VAR, o árbitro de campo viu uma falta no início do lance e anulou o gol. Com isso, o Remo, que poderia abrir 2 a 0, voltou ao placar de 1 a 0 e acabou sofrendo o empate no final.

Além disso, durante a partida, a comissão técnica reclamou bastante de possíveis faltas não marcadas a favor do Leão Azul. Com o apito final, o clube azulino soltou uma nota de repúdio à arbitragem do jogo e disse que irá solicitar uma "análise criteriosa" da atuação dos árbitros á Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar disso, Pedro Rocha destacou que o time saiu fortalecido do duelo e agora foca no confronto contra o Volta Redonda-RJ, em casa.

"Mas agora é levantar a cabeça. Mentalmente, a gente sai muito forte. Foi um jogo importante para nós fora de casa. Queríamos os três pontos, mas sair daqui com um ponto é importante também. Nosso próximo jogo é em casa, e vamos lutar para conquistar mais uma vitória", concluiu.