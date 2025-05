Remo solicita à CBF mudanças de data e horário na partida contra o Volta Redonda-RJ, na Série B

O Remo fez uma solicitação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para alterar o horário e/ou a data da partida contra o Volta Redonda-RJ, válida pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão. Segundo o diretor jurídico do Leão, Gustavo Fonseca, o clube quer que o duelo contra o Voltaço, marcado originalmente para sábado (24), às 20h30, seja transferido para a tarde de domingo.

De acordo com o advogado, a solicitação foi feita no dia 12 de maio, dentro do prazo estipulado pela CBF. Inicialmente, o clube sugeriu duas opções de mudança: sábado à tarde ou domingo à tarde. O motivo do pedido é a realização de um show, programado para a noite de sábado, no estacionamento do estádio.

"Ratificamos ao departamento que preferimos que o jogo seja realizado no domingo. Creio que teremos uma resposta sobre isso ainda hoje (segunda-feira, 19)", afirmou Gustavo Fonseca.

Atualmente, o Remo ocupa a terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados em oito rodadas. A partida contra o Volta Redonda-RJ terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e lance a lance pelo portal Oliberal.com.