Em súmula, árbitro relata ameaças após a partida entre Remo e Atlético-GO; confira

A partida entre Remo e Atlético-GO terminou com polêmicas na arbitragem. O Leão Azul teve um gol anulado durante o segundo tempo e deixou o campo com fortes críticas aos árbitros. Em súmula, o juiz principal do duelo, Thaillan Azevedo Gomes, relatou ter sofrido ataques pessoais após o final do jogo por parte de torcedores azulinos e do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.

Segundo o relato do árbitro, ao final da partida, "uma pessoa com a camisa da equipe do Remo" invadiu o campo e foi em direção ao juiz. Ainda conforme o documento, o homem foi identificado como sendo o presidente Tonhão. Thaillan detalhou que o dirigente azulino proferiu xingamentos contra ele e que foi necessária uma intervenção policial "para proteção da equipe de arbitragem, devido ao mesmo estar muito exaltado".

Thaillan Azevedo Gomes ainda relatou que recebeu diversos ataques pelas redes sociais. Segundo ele, as ofensas e ameaças seriam de membros da torcida organizada do Remo.

"Informo, em tempo, que, ao chegar no vestiário e verificar o meu telefone celular, havia várias mensagens com ameaças contra minha vida, integridade física e emocional, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais (Instagram e Facebook), vindas por parte da torcida organizada da equipe do Remo, sendo a maioria das mensagens com DDD 91. Algumas das ameaças foram: 'vou te m*tar, você vai m*rrer, amapaense bandido', entre outras", escreveu o árbitro.

Relato do árbitro após o jogo (Reprodução / CBF)

Conforme Thaillan Gomes, até o momento da finalização da súmula, ele havia recebido mais de 150 mensagens ameaçadoras no WhatsApp e 170 no Instagram.

O que aconteceu

Durante a partida, jogadores e a comissão técnica do Remo reclamaram de faltas não marcadas. No segundo tempo, o time chegou a marcar um segundo gol com Régis. No entanto, o árbitro Thaillan Azevedo Gomes foi chamado pelo VAR para revisar uma possível falta no início da jogada. Após a checagem, o juiz anulou o gol azulino, gerando muita contestação.

Ao fim do jogo, os jogadores do Remo pressionaram a equipe de arbitragem pelas decisões tomadas em campo. Vale destacar que o Atlético-GO também teve um gol anulado ainda no primeiro tempo, por impedimento. Ao final do duelo, o Leão Azul soltou uma nota reclamando da atuação dos árbitros.

Ainda na súmula, foram registrados três cartões vermelhos para membros da delegação azulina.

Com o relato, o Remo pode ser denunciado por descumprimento de artigos disciplinares do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, cujas penas variam de suspensões e perda de mando de campo até multas.