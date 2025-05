Paysandu supera o Remo e conquista primeira vitória na Série A2 do Brasileiro Feminino

O Paysandu venceu o Remo no primeiro Re-Pa da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, ocorreu na tarde do último domingo (18), no estádio Baenão e terminou 3 a 0 para o Bicola. Os gols da vitória bicolor foram marcados por Irley, no primeiro tempo, e por Rayane e Stephany, na etapa final.

Com o resultado, o Papão conquistou sua primeira vitória no Brasileiro, ganhou fôlego na competição e subiu para a sexta colocação do Grupo B, com quatro pontos. Em contrapartida, as meninas do Leão Azul amargam a lanterna da tabela, com apenas um ponto.

Até o momento, o Paysandu soma uma vitória, um empate e duas derrotas na competição. Já o Remo ainda não venceu, acumulando três derrotas e apenas um empate.

VEJA MAIS

Na Série A2 do Brasileiro Feminino, 16 equipes, divididas em dois grupos, disputam o acesso à elite do futebol feminino no Brasil. Na primeira fase, as equipes de cada chave se enfrentam entre si em sete rodadas, e os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final.

Apenas os times que chegarem às semifinais garantem o acesso à primeira divisão. Remo e Paysandu estão no Grupo B, ao lado de Itacoatiara-AM, Ação-MT, Mixto-MT, Fortaleza, Vitória e Rio Negro-RR.

O Grupo A é formado por Minas Brasília, Atlético-MG, Botafogo, Vasco, Santos, São José-SP, Taubaté-SP e Avaí/Kindermann.

Agenda

Na quinta rodada, o Paysandu recebe o Mixto no domingo (25), no estádio Mangueirão, às 15h30. Já o Remo vai em busca de recuperação contra o Vitória, no sábado (24), às 15h, em Salvador (BA).