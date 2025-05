Tuna Luso vence São Raimundo-RR e avança às oitavas da Série A3 do Brasileiro Feminino

As meninas da Tuna Luso venceram o São Raimundo-RR por 2 a 1 na última segunda-feira (12), no Estádio Canarinho, em Boa Vista-RR, pela rodada final do Grupo A5 da Série A3 do Campeonato Brasileiro feminino. Com a vitória, a Águia Guerreira garantiu a classificação para a próxima fase, onde enfrentará o Atlético-PI.

O jogo de ida está marcado para o dia 17 de maio, no Estádio do Souza, em Belém, Pará. Por terminar em primeiro lugar no Grupo A6, com nove pontos, o Atlético-PI terá a vantagem de decidir o confronto em casa. A partida de volta será realizada no dia 24 de maio, data-base da CBF, no Estádio Albertão, em Teresina, Piauí.

VEJA MAIS

A Tuna Luso se classificou às oitavas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino ao garantir o segundo lugar no Grupo A5, somando quatro pontos em três jogos. A equipe conquistou uma vitória por 2 a 1 contra o São Raimundo-RR, um empate em 1 a 1 com o Ypiranga-AP e sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Manaus. Durante a primeira fase, o time paraense marcou três gols e sofreu o mesmo número, mantendo um equilíbrio no saldo de gols.

Já o Atlético-PI garantiu a classificação para as oitavas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de forma antecipada, ainda na segunda rodada da fase de grupos. Conhecido como Cavernão, o time avançou invicto, somando nove pontos em três partidas. Ao longo dessa fase, a equipe marcou 13 gols e sofreu apenas dois, encerrando com um saldo positivo de 11 gols, que foi a melhor campanha da primeira fase.

Ida

Tuna Luso x Atlético-PI

Data: 17 de maio;

Horário: 15h;

Local: estádio do Souza, em Belém.

Volta

Atlético-PI x Tuna Luso

Data: 25 de maio;

Horário: 16h;

Local: estádio Albertão, em Teresina.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)