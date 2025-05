Pressionado, Luizinho vê evolução e afirma que Paysandu já merecia ter vencido: 'Pelo menos uma'

O Paysandu ainda não venceu na Série B, mas tem demonstrado uma postura mais competitiva, pelo menos nos últimos dois jogos. Após o empate diante do Goiás em 0 a 0, o técnico Luizinho Lopes comentou sobre a evolução da equipe, as cobranças por sua saída e o jejum de vitórias.

Evolução

"Analisando friamente, a equipe tem evoluído. Acredito que fizemos um bom jogo contra o Goiás. Há muitas equipes que fazem partidas abaixo do nosso nível na Série B e conseguem vencer. O torcedor do Paysandu é muito grande, então é natural que fique impaciente. O torcedor está certíssimo, coberto de razão, e tem todo o direito de se irritar", frisou.

Saída

"Com relação aos pedidos pela minha saída, trata-se de uma impaciência natural, causada pela ausência de vitórias. Volto a dizer: estamos em um clube gigante, com uma torcida extremamente fanática, e isso gera uma repercussão enorme. Essa impaciência é compreensível", ressaltou.

Já era pra ter vencido

"O Paysandu hoje é uma equipe muito desgastada e com um elenco extremamente curto. Essa é a realidade. Mas, mesmo assim, era para estarmos em outra situação. Já jogamos para vencer pelo menos uma partida — para não dizer duas, três ou até quatro", enfatizou.

Próximo jogo

A próxima partida do Papão será pela Copa do Brasil. Diante do Bahia, o Paysandu tentará reverter a vantagem do time tricolor. No jogo de ida, em Belém, o "Bahêa" venceu por 1 a 0. O confronto, válido pela 3ª fase, acontecerá na quarta-feira (21), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).