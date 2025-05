Com novidades na escalação, Paysandu encara o Goiás em busca da 1ª vitória na Série B; confira!

O técnico Luizinho Lopes definiu os titulares do Paysandu para a partida contra o Goiás-GO pela 7ª rodada da Série B 2025. Em relação ao último jogo, que foi contra o América-MG, o treinador bicolor promoveu duas mudanças. O zagueiro Maurício Antônio fará sua estreia como titular. Outra novidade é o retorno do meia Matheus Vargas ao time principal. A bola rola às 18h30, no Estádio Olímpico, o Mangueirão.

CONFIRA A ESCALAÇÃO!

Acompanhe o lance a lance da partida em Oliberal.com.