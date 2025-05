Torcedor do Paysandu pede namorada em casamento no Mangueirão e emociona torcida

A noite deste sábado (17) foi marcada por muita emoção no Estádio Mangueirão, em Belém — e não apenas pela emocionante partida entre Paysandu e Goiás que terminou em empate. Pouco antes do apito inicial, enquanto uma fina garoa caía sobre a capital paraense, um torcedor do Paysandu protagonizou um momento inesquecível fora das quatro linhas: ele surpreendeu a namorada com um pedido de casamento no gramado, com o apoio do clube bicolor.

O noivo, que planejou a surpresa com antecedência, contou com o auxílio da diretoria do Paysandu para organizar todos os detalhes da ação romântica. Diante de milhares de torcedores, ele pegou o microfone, chamou a namorada até o centro do campo e, visivelmente emocionado, fez o pedido.

A resposta veio sem hesitação, um “sim” emocionado, seguido por abraços e aplausos entusiasmados das arquibancadas. Veja: