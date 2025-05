Remo empata com Atlético Goianiense fora de casa e mantém posição no G4 da Série B

O Clube do Remo empatou por 1 a 1 a partida contra o Atlético Goianiense fora de casa, neste domingo (18), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Em uma partida complicada para o Leão, o time não conseguiu manter a vantagem de 1 a 0 e levou um gol nos acréscimos.

Com o resultado, o Leão termina a rodada com 16 pontos, na 3ª colocação da tabela da Série B, mantendo o histórico de empates como visitante. Agora, a próxima partida do Leão é contra o Volta Redonda-RJ, no próximo sábado (24), em casa, no Estádio do Mangueirão, a partir das 20h30, pela 9ª rodada da Segundona.

Primeiro tempo

À vontade, o Remo iniciou o jogo na casa do rival. Inspirado pelas vitórias, o elenco do Leão demonstrou que não sentia tanto a pressão de atuar fora de casa, com Alvariño e Adaílton aproveitando oportunidades para tentar abrir o placar nos primeiros minutos, mas as jogadas não surtiram efeito.

Do lado do Dragão, os donos da casa aproveitaram a chance aos 8 minutos: Marcelinho finalizou após jogada entre Matheus Felipe e Sandro Lima e marcou o primeiro gol, mas a arbitragem anulou o lance após revisão.

Com o placar inalterado, o Atlético Goianiense pareceu acordar, enquanto o Remo perdeu a confiança demonstrada no início. Não demorou para Matheus Felipe e Sandro Lima tentarem novamente, mas o goleiro azulino Marcelo Rangel defendeu as investidas do adversário.

Em busca da reação, Pedro Castro e Pedro Rocha finalizaram direto ao gol, mas Vladimir fez grandes defesas e o lance foi interrompido por impedimento. O artilheiro da Série B, Pedro Rocha, ainda tentou mais uma vez, mas, mesmo sozinho na área, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar para o Leão.

Pressionado, o Remo teve dificuldades para criar novas jogadas, enquanto o Dragão dominava com maior posse de bola, trocando passes no campo adversário e forçando o recuo azulino. Sem grandes emoções, Remo e Atlético demonstraram cansaço ao fim de um primeiro tempo arrastado, que terminou com o placar zerado no Estádio Antônio Accioly.

Segundo tempo

No retorno ao campo, os times demonstraram ânsia para abrir o placar e sair na frente. Adaílton e Pedro Rocha tentaram chances para o Remo, sem sucesso, dando a oportunidade para Sandro Lima que, na cara do gol, mandou a bola para fora, perdendo um gol “feito” para o Dragão. E, como quem não faz leva, Adaílton avançou novamente pela esquerda, desviou da zaga do rival, mas cruzou errado. Por sorte, a bola caiu nos pés do artilheiro da Segundona, Pedro Rocha, que se redimiu e marcou o gol do Remo, abrindo o placar para a equipe azulina.

Sentindo o gol, o Atlético tentou avançar no campo azulino e, na melhor chance, Frederico Martinez bateu dentro da área, mas a bola parou no paredão azulino, Marcelo Rangel, que fez uma grande defesa e salvou o Leão do empate. O Dragão tentou repetir a pressão no segundo tempo e avançou na área azulina, mas mesmo insistindo, o Remo suportou a pressão e contou com a grande atuação do goleiro Rangel, que defendeu as tentativas dos donos da casa.

Em um contra-ataque impressionante, Felipe Vizeu tocou para Sávio, que marcou o segundo gol do Remo. Mas o árbitro Thaillan Azevedo Gomes anulou o gol por uma falta de Vizeu no início da jogada, e o placar continuou 1 a 0. Com o jogo em aberto, o Atlético voltou a tentar o empate, jogando muitas vezes na área azulina e mantendo o ritmo acelerado.

E foi com o espaço aberto para o Atlético que, na área azulina, um erro de Caio Vinícius nos acréscimos rendeu o gol de empate dos donos da casa, com Sandro Lima marcando. Com protestos da torcida azulina, a partida finalizou em 1 a 1.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (8ª rodada)

Atlético Goianiense x Clube do Remo

Data: domingo (18)

Hora: 16h

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiania-GO)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Marcia Bezerra Lopes Caetano

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Gols: Pedro Rocha (6’ 2T), Sandro Lima (50' 2T)

Cartão amarelo: Marcelinho (Remo), Conrado (Atlético Goianiense)

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Régis (Adaílton), Felipe Vizeu (Pedro Rocha), Daniel Cabral (Pavani), Luan Martins (Pedro Castro), Caio Vinícius, Ivan Alvariño, Sávio, Klaus, Reynaldo e Kadu (Marcelinho).

Técnico: Daniel Paulista.

Atlético Goianiense: Vladimir, Ruan (Rai Ramos), Alix, Matheus Felipe, Raí Natalino (Conrado), Luizão, Rhaldney, Alejo Cruz (Kauan), Federico Martínez (Robert), Marcelinho e Sandro Lima.

Técnico: Anderson Gomes.