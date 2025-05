Com retornos importantes, Remo está escalado para encarar o Atlético Goianiense fora de casa

O Clube do Remo está escalado para entrar em campo neste domingo (18), contra o Atlético Goianiense, pela 8ª rodada da Série B. Com retorno de nomes importantes para o elenco titular, o técnico Daniel Paulista mantém um time com três zagueiros para a partida fora de casa.

Sávio e Klaus voltam a a titularidade após se recuperar de uma lesão, e Pavani também retorna após cumprir suspensão. Além deles, o time entra em campo com Marcelo Rangel, Adaílton, Pedro Rocha, Pedro Castro, Caio Vinícius, Ivan Alvariño, Reynaldo e Marcelinho.

Confira a escalação completa:

