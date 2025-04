Com números expressivos, atacante do Remo fala de parceria com Pedro Rocha e cita treinador

O Remo passa por um bom momento na temporada e um jogador vem ganhando espaço e sendo um “xodó” do torcedor azulino. O atacante Janderson, de 26 anos, está na sua primeira temporada vestindo a camisa do Remo e vem sendo peça fundamental no time do técnico Daniel Paulista. Rápido pelas pontas e com cruzamentos precisos para abastecer o ataque, Janderson vem fazendo uma “dobradinha” com Pedro Rocha que tem ajudado o Leão Azul.

No último jogo, contra o Coritiba, em Belém, mais uma assistência de Janderson para a conclusão de Pedro Rocha e tem sido assim ao longo da Série B e também do Parazão. O jogador disse estar feliz por tudo que vem ocorrendo com ele no Remo e afirmou que a parceria com Pedro Rocha tem nome e sobrenome: Daniel Paulista.

“Muito feliz pelo momento que estou vivendo no Remo. Esse entrosamento com o Pedro Rocha é fruto de trabalho. O professor sempre passa os trabalhos pra gente, tem essa movimentação, eu faço o ‘facão’, Vizeu puxa na primeira trave. Estou chegando à linha de fundo e dando passes para a conclusão e espero dar mais passes pra ele [Pedro Rocha], que é um dos nossos artilheiros”, disse.

Janderson em treinamento pelo Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

Janderson pelo Remo possui oito partidas, um gol e quatro assistências, números que colocam com um jogador decisivo no time. A equipe azulina encara o Criciúma-SC, fora de casa, na próxima sexta-feira (25) e Janderson projeta a partida diante da equipe catarinense, que já eliminou o Remo neste ano.

“Infelizmente fomos eliminados por eles [Criciúma] na Copa do Brasil. Agora é outro campeonato, ‘virou a chave’, nosso time está bem mais maduro, com a mentalidade melhor. Será uma partida difícil por ser fora de casa, mas vamos para conquistar pontos”, falou.

O jogador vem atuando bem, jogando como titular e com números expressivos. Para Janderson vivenciar isso no Remo é motivo de felicidade e agradecimentos.

“Em todos os clubes que passei sempre joguei, sempre entrava e fui bastante utilizado. O momento agora é o Remo e quero agradecer a todos da diretoria, meus companheiros, que me acolheram, me abraçaram quando cheguei e estou me sentindo em casa”, comentou.