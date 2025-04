Na Série B, Remo terá desfalque importante na lateral contra o Criciúma-SC

O Remo terá um desfalque importante para o duelo contra o Criciúma-SC na quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube, que busca a terceira vitória na competição, não poderá contar com o lateral-esquerdo Alan Rodriguez.

O jogador paraguaio levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Coritiba-PR, na última segunda-feira (21), e está suspenso da partida diante do Tigre, na próxima sexta-feira (25).

Alan já havia recebido outros cartões por falta contra a Ferroviária-SP, na estreia na Série B, e contra o Botafogo-SP, na terceira rodada. Rodriguez tem sido o principal atleta do setor na competição.

VEJA MAIS

O jogador divide a posição com o lateral Sávio, que deve ser o substituto para a partida contra o Tigre. Contudo, durante o campeonato, Daniel Paulista tem apostado na titularidade do paraguaio.

Sávio faz parte do grupo de jogadores remanescentes da temporada de 2024, que conquistou o acesso à Série B. O lateral começou a temporada como titular e disputou o Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil na posição.

Foram 10 jogos do lateral com a camisa azulina até o momento. Sávio ainda não atuou na Série B do Brasileirão. Sua última partida foi contra o Santa Rosa, nas quartas de final do Campeonato Paraense.

Cenário

O Remo está na quarta colocação da tabela de classificação, com oito pontos. O time azulino faz um bom início de Série B e vai visitar o Criciúma com a expectativa de manter o ritmo para conquistar mais três pontos e se estabelecer no G-4 do campeonato.

Este será o segundo duelo entre as equipes no ano. Na segunda fase da Copa do Brasil, os times se enfrentaram e o Tigre levou vantagem ao vencer o Leão Azul por 2 a 1, em jogo no Mangueirão.

Agenda

A partida entre Criciúma e Remo ocorre na próxima sexta-feira (25), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse (Majestoso). O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.