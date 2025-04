Após comemoração 'polêmica', atacante do Remo se pronuncia nas redes sociais

Pedro Rocha vem sendo o grande destaque do Remo na Série B de 2025. Com quatro gols e uma assistência, o atacante voltou a marcar na vitória sobre o Coritiba-PR, em jogo válido pela quarta rodada da Segundona.

Só que a comemoração dele dividiu opiniões entre parte da torcida azulina. Depois de balançar a rede, o camisa 32 fez um gesto com a letra "T", o que acabou gerando controvérsia. Alguns torcedores interpretaram o símbolo como uma referência a uma torcida organizada do rival Paysandu.

Diante da repercussão, Pedro Rocha foi às redes sociais para explicar o gesto. Segundo ele, não teve nada a ver com o rival: era, na verdade, uma homenagem à esposa, Tamy, que fez aniversário exatamente naquele dia.

“Fala, torcida azulina! Queria conversar com vocês sobre a comemoração do gol de ontem. O gesto com a letra ‘T’ foi uma homenagem para Tamy, minha esposa, que estava de aniversário. Infelizmente, algumas pessoas entenderam mal, mas quero deixar claro que nunca faria nada para desrespeitar o nosso Remo ou vocês. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa e vou continuar dando meu melhor por esse time e por essa torcida. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos!”, publicou em seu story.

O atacante remista vive uma boa fase com a camisa do Remo. O jogador já balançou as redes oito vezes na temporada, quatro delas só nesta Série B. Pedro Rocha é o atual artilheiro da competição nacional e é peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista.