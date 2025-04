Remo quebra tabu e vence Coritiba pela primeira vez na história; veja números

A vitória do Remo sobre o Coritiba-PR por 1 a 0 não garantiu apenas os três pontos, mas também quebrou um tabu histórico que o Coxa mantinha contra o Leão Azul. Em 15 confrontos oficiais entre as duas equipes, foram registradas 10 vitórias do time paranaense, 4 empates e apenas 1 triunfo dos azulinos.

Nos jogos disputados em casa pelo Coritiba, foram 7 partidas, com 6 vitórias do time paranaense e 1 empate. Já na capital paraense, foram disputados 8 jogos, com 4 vitórias do Coxa, 3 empates e 1 triunfo do Remo. O último confronto entre as equipes havia acontecido em 2021, quando os times empataram por 0 a 0 na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O Remo contou com a contribuição decisiva do atacante Pedro Rocha para quebrar o tabu contra o Coritiba. Aos 47 minutos do primeiro tempo, o artilheiro finalizou de primeira, após um cruzamento preciso de Janderson. Com o resultado, o Leão chegou a oito pontos, subiu para a quarta colocação e entrou no G-4 da Série B, enquanto o Coxa caiu para a nona posição.

O gol da vitória marcado por Pedro Rocha fez com que o atacante se tornasse artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro Série B, com quatro gols. Além disso, ele participou diretamente de cinco dos seis gols do time azulino na competição.

Agenda

O Remo volta a campo na próxima sexta-feira (25), às 19h, contra o Criciúma-SC, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.