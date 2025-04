Oi, G4! Pedro Rocha marca, Remo vence o Coritiba e segue invicto na Série B

Jogando em casa, no Estádio do Mangueirão, o Remo venceu a segunda na Série B do Campeonato Brasileiro e segue invicto na competição. Com mais um gol do atcante Pedro Rocha - que chegou ao quarto gol e assumiu a artilharia isolada do torneio -, o Leão bateu o Coritiba e entrou no G4 da competição.

Com o placar de 1 a 0, o Remo chegou aos oito pontos, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, e assumiu a quarta colocação da Série B. ALém disso, essa foi a primeira vez que o Remo venceu o Coritiba na história do confronto - 15 jogos, 10 vitórias do Coxa, 4 empates e, agora, 1 vitória do Remo.

Na próxima rodada, o Remo vai até o sul do país encarar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, na sexta-feira (25), às 19h. Já o Coritiba volta a campo no sábado (26) para encarar o Operário, às 16h, no Estádio Couto Pereira, no clássico paranaense da rodada.

Primeiro tempo

Com direito a duas mudanças na equipe titular - Klaus entrou na zaga e Dodô no meio de campo -, o Remo iniciou a partida no modo reativo.

Nos primeiros 15 minutos de jogo, o Coritiba teve mais posse de bola, mas sem conseguir ser efetivo. Por outro lado, quando o Remo conseguia ter esse domínio, acabava ficando encaixado na marcação adversária, sem ter como sair do campo de defesa.

Até que aos 17 minutos, o Coxa chegou duas vezes. Na primeira, Lucas Ronier foi lançado em velocidade e saiu de cara com Marcelo Rangel. Mais rápido, o goleiro do Remo antecipou na entrada da área e conseguiu travar a finalização. Em seguida, após bola alcançada na área, Gustavo Coutinho chegou antes da zaga do Remo e carimbou a trave.

Melhor no jogo, o Coritiba chegou de novo com perigo quando Filipe Machado mandou na área e Josué, sozinho, desviou, obrigando Marcelo Rangel a fazer grande defesa jogando a bola para fora.

Pela segunda vez na primeira etapa, o atacante Lucas Ronier voltou a bagunçar a defesa do Remo. Dessa vez, aos 32 minutos, ele invadiu pela esquerda, lutou contra os zagueiros e bateu cruzado para mais uma boa defesa do goleiro azulino.

Sem achar a bola em campo, o técnico Daniel Paulista fez a primeira mudança no Remo logo aos 35 minutos. Dodô, que pouco produziu, deixou o campo e Pavani foi acionado na tentativa de reviver o Leão frente ao Coritiba.

Em números, o Coritiba finalizou 12 vezes contra apenas três do Remo no primeiro tempo. Porém, a última - e única com efetividade - finalização azulina na etapa inicial foi com bola na rede.

Aos 47 minutos, Janderson arrancou pela direita e cruzou para Pedro Rocha. De primeira, e da entrada da área, o artilheiro azulino na Série B marcou um golaço, batendo no alto, sem chance para o goleiro Pedro Rangel. Remo um a zero e o quarto gol do atacante na competição.

Segundo tempo

A volta do intervalo seguiu o roteiro da etapa inicial, mas com cenário diferente. Com a vantagem no placar, o Remo reforçou o trabalho sem a bola e deixou o Coritiba trocar passes na intermediária.

Aos seis minutos, o Remo chegou assustando o adversário quando Alan Rodríguez levantou na área e Felipe Vizeu tentou de cabeça, mas mandando para fora.

A resposta paranaense veio dois minuto depois com Seba Gómez. Após uma boa troca de passes vindo da direita para o meio do campo, o volante recebeu na entrada da área e arriscou. A bola desviou na zaga do Remo e foi pela linha de fundo.

Na cobrança do escanteio, Josué tentou um gol olímpico e Marcelo Rangel espalmou para fora. Na nova cobrança de escanteio, a zaga do Remo afastou de vez o perigo.

Mais presente em campo, o Coritiba tentou de novo aos 15 minutos com Josué. Dessa vez, o camisa 10 paranaense recebeu na entrada da área, bateu rasteiro e Marcelo Rangel fez mais uma defesa.

No objetivo de renovar o fôlego do Remo, o técnico Daniel Paulista promoveu as estreias do lateral direito Pedro Costa e do volante Madison, recém-chegados ao clube. Além deles, o atacante Adailton também entrou na partida.

Mas quem chegou perto de ampliar para o Remo foi Felipe Vizeu. Pedro Rocha achou um passe pelo meio da zaga do Coritiba e o camisa 33, já caindo, bateu tirando do goleiro Pedro Rangel, mas a bola foi devagar saindo pela linha de fundo.

Até os minutos finais de jogo, o Coritiba tentou chegar ao empate apostando em bolas alçadas na área do Remo. Mas, como aconteceu em toda a partida, ou a bola foi direto pela linha de fundo ou o goleiro Marcelo Rangel aparecia afastando o perigo e, assim,+ garantindo a segunda vitória e a invencibilidade azulina na Série B do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Remo 1 x 0 Coritiba

Data: 21/04/2025

Hora: 21h30

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Rafael Tadeu Alves (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Marcelinho e Alan Rodríguez(Remo) | Lucas Ronier e Seba Gómez (Coritiba)

Gol: Pedro Rocha (47' 1T)

Púbico pagante: 13.547

Público total: 17.223

Renda: R$ 470.380,00

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Reynaldo, Klaus e Alan Rodríguez; Luan Martins (Madison), Jaderson e Dodô (Pavani); Pedro Rocha, Felipe Vizeu (Pedro Castro) e Janderson (Adaílton).

Técnico: Daniel Paulista

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva (João Almeida), Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado (Carlos de Pena) e Seba Gómez (Geovane); Wallison (Vini Paulista), Josué e Lucas Ronier; Gustavo Coutinho (Junior Brumado).

Técnico: Mozart