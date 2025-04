Apesar de críticas, Remo leva quase 18 mil torcedores ao Mangueirão contra o Coritiba

O Clube do Remo conquistou a primeira vitória sobre o Coritiba-PR na história dos confrontos entre as equipes. Na noite da última segunda-feira (21), o Leão Azul venceu o Coxa por 1 a 0, com gol de Pedro Rocha, e somou mais três pontos na Série B. Além disso, o time contou com uma boa participação da torcida no estádio, com mais de 17 mil torcedores presentes no Mangueirão para a partida.

O duelo contra o Coxa foi realizado em um horário meio "ingrato" para torcida azulina, às 21h30. No entanto, o público marcou presença no Mangueirão. Conforme o Boletim Financeiro do jogo, foram 17.223 torcedores, sendo 13.547 pagantes e mais de 3 mil gratuidades, para acompanhar a partida.

Para o jogo, o Leão Azul realizou uma promoção de "casadinha" entre os jogos contra o Coxa e o Amazonas-AM. Com isso, quem optou pelo desconto pôde adquirir os ingressos por R$ 70, ou R$ 35 por cada duelo.

No valor normal, os bilhetes para o jogo contra o Coritiba custavam R$ 40 (arquibancada) e R$ 80 (cadeira). Com a venda dos ingressos, o clube arrecadou uma renda de R$ 470.380,00. No entanto, para a realização do confronto, a equipe precisou desembolsar mais de R$ 273 mil em despesas.

Assim, o Leão Azul terminou o duelo com um lucro de R$ 196.666,12. Este foi o segundo jogo do Remo em casa nesta edição da Série B. No primeiro, contra o América-MG, o time levou 23.765 torcedores ao Mangueirão.

O próximo compromisso do Remo em casa será contra o Amazonas-AM, no sábado (3), às 16h, no Mangueirão. Mas, antes disso, o clube enfrenta o Criciúma-SC, na sexta-feira (25), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse.

A vitória sobre o Coritiba deixou o Leão Azul em uma boa posição na tabela, na quarta colocação, além de manter a invencibilidade do time na Série B.