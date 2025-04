Em lados opostos, Remo vive boa fase na Série B e Paysandu luta contra o rebaixamento

A dupla Re-Pa vive momentos completamente diferentes na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão Azul venceu a segunda partida na competição e entrou no G-4, o Papão terminou a quarta rodada somando seu primeiro ponto e segue na zona de rebaixamento.

Na noite da última segunda-feira (21), o Remo superou o Coritiba-PR por 1 a 0, no Mangueirão. Com isso, a equipe azulina somou mais três pontos no Brasileirão e chegou a oito na competição. Assim, o time subiu para a quarta colocação na tabela.

Além disso, o time azulino continua invicto na competição, ao lado de Avaí-SC, Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Ferroviária-SP. O Dourado ainda joga nesta terça-feira (22), contra o Atlético-GO, pela quarta rodada. Se vencer, a equipe passará o Remo na classificação e chegará a liderança.

A Locomotiva também pode superar o Leão Azul na tabela, caso vença o Volta Redonda-RJ por dois gols de diferença.

Até o momento, o Remo soma duas vitórias e dois empates na competição. O próximo compromisso do clube será contra o Criciúma-SC, fora de casa, na sexta-feira (25).

Em contrapartida, o Paysandu vive uma situação completamente diferente. A equipe bicolor ainda não venceu na competição, mas deixou o Paraná com um ponto, após o empate sem gols com o Operário-PR, no sábado (19).

Apesar do “ponto de alívio", o Papão segue na zona de rebaixamento, mas deixou a vice-lanterna da tabela e agora ocupa a 17ª colocação. No próximo domingo (27), o Paysandu recebe o CRB-AL, terceiro colocado, às 17h, no Mangueirão, para tentar seu primeiro triunfo na Série B.