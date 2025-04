'Há trabalho e não empolgação', afirma Daniel Paulista após entrada do Remo no G4 da Série B

Quatro jogos, duas vitórias, dois empates, oito pontos somados e dentro do G4. A vitória em cima do Coritiba na noite dessa segunda-feira (21), pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o Remo na quarta colocação da competição. Além disso, pôs fim ao tabu que já durava mais de 50 anos sem nunca ter vencido o rival paranaense em jogos oficiais.

E a vitória em cima do Coritiba foi bastante celebrada pelo técnico Daniel Paulista após a partida. Sem rodeios, o treinador azulino reconheceu o início ruim de jogo da equipe e destacou os resultados garantidos até o momento dentro da competição.

"Reconhecemos que no primeiro tempo tivemos dificuldades para marcar e jogar. A ansiedade de resolver foi prejudicando o nosso time. O adversário tendo mais qualidade, você é pressionado. No intervalo acalmamos as coisas. Ajustamos a marcação. No segundo tempo, equilibramos bem o jogo. Tivemos situações para aumentar o placar. Eles também tiveram chances para marcar. Foi um primeiro tempo abaixo e um segundo tempo um pouco melhor. O mais importante foi conseguir mais uma vitória. De 12 (pontos disputados) são oito (pontos) conquistados. Continuo trabalhando com pés no chão. Há trabalho e não empolgação. Trabalhando e respeitando os adversário, temos tudo para evoluir", disse o treinador do Remo.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o Coritiba era melhor em campo, Daniel Paulista tirou o meio-campista Dodô e colocou o volante Pavani em campo. Segundo o treinador, a substituição surtiu o efeito esperado, com o Remo voltando a ter "competitividade" no setor de meio de campo. Além disso, ele revelou que o desejo, naquele momento do jogo, era mexer em mais posições dentro de campo e valorizou qualidade e força do elenco azulino para disputar a Série B do Brasileirão.

"A minha vontade (no primeiro tempo) era fazer mais de uma substituição de tão apagado que estava o time. O Dodô é um jogador de extrema capacidade. Um jogador que eu gosto, confio e tem muito a contribuir. Hoje, não só ele, mas todo o time não estava bem. E essa foi a ideia (com a entrada do Pavani), dar mais competitividade com a entrada do Pavani, porque o Coritiba estava conseguindo nos envolver. Fico muito feliz com o que nós temos dentro do elenco. (...) Quando não acontece o planejado, temos que procurar as soluções no elenco, como foi hoje. Precisávamos melhorar dentro da partida (...). Quem tem elenco, consegue resultados como estamos conseguindo. Para atingir os objetivos, precisamos da força do elenco. É você confiar em quem tá entrando (no jogo). O Remo está no caminho certo. Algumas coisas estão funcionando, com outras precisando serem melhoradas", finalizou.

O Remo retorna aos treinos nesta terça-feira (22), no Estádio Banpará Baenão, iniciando a preparação para o duelo com o Criciúma, na próxima sexta-feira (25), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.