Papa Francisco ganhou camisas de Remo, Paysandu e Águia de Marabá; relembre

Torcedor do San Lorenzo, da Argentina, Papa Francisco nunca escondeu sua paixão pelo futebol e, sempre que podia, acompanhava jogos e compartilhava momentos sobre a modalidade. Em 2019, o pontífice foi presenteado com duas camisas da dupla Remo e Paysandu, além de ter recebido um "manto" do Águia de Marabá.

Os uniformes de Remo e Paysandu foi dado pelo governador Helder Barbalho durante compromissos relacionados ao clima e à proteção da Amazônia, em Roma, na Itália. Na ocasião, o governador foi até o Vaticano e conseguiu encontrar o Papa para entregar os "mantos" dos times paraenses.

Helder Barbalho e Daniele Barbalho entregaram presentes ao Papa em 2019 (Agência Pará)

“Ainda no Vaticano, tivemos a grande honra de conhecer o Papa Francisco e entregar a carta de compromisso debatida nas reuniões. Além disso, entregamos a ele a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, junto com as camisas do Remo e do Paysandu. Momento de muita felicidade e emoção”, comentou Helder na época, em uma publicação no Instagram.

VEJA MAIS

Além da dupla Re-Pa, o Papa Francisco também recebeu, como presente, uma camisa do Águia de Marabá. A lembrança foi dada em 2022 pelo bispo da diocese da cidade de Marabá, Dom Vital Coberllini. Na mesma ocasião, o padre Plínio Moraes Pacheco também entregou um uniforme do Leão Azul ao Pontífice.

Torcedor do Paysandu também entregou camisa ao Papa Francisco (Divulgação / Twitter @paysandu)

Antes disso, em 2016, Francisco recebeu das mãos do torcedor do Paysandu, Walmir Oliveira da Costa, uma camisa do Bicola.

Papa Francisco recebendo a camisa do Azulão de Marabá (Divulgação / Vaticano)

Líder da Igreja Católica por mais de 12 anos, na manhã desta segunda-feira (21), Papa Francisco faleceu aos 88 anos. Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, ele foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a assumir o cargo.