Relembre frases marcantes e curiosidades sobre o Papa Francisco

Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, ficou conhecido por seu estilo pastoral próximo do povo, sua fala franca e suas posições progressistas dentro da Igreja. Ao longo de mais de 11 anos como líder da Igreja Católica, ele deixou frases impactantes e acumulou curiosidades que revelam a essência do seu papado: humildade, diálogo e compromisso com os mais pobres.

Relembre as frases mais emblemáticas e fatos curiosos sobre o Papa Francisco

🗣️ Frases que marcaram o pontificado

"Quem sou eu para julgar?"

Durante uma entrevista em 2013, ao comentar sobre homossexuais que buscam a Deus com sinceridade, Francisco respondeu com essa frase que se tornou símbolo de uma nova postura da Igreja diante da diversidade.

"O pastor deve ter cheiro de ovelha."

Ao se referir ao papel dos sacerdotes, Francisco defendia uma atuação próxima das comunidades, especialmente das mais pobres. A frase resume sua visão de uma Igreja que caminha junto com o povo.

"Esta economia mata."

Crítica direta ao sistema econômico global, feita na exortação apostólica Evangelii Gaudium, em 2013. Francisco denunciava as desigualdades sociais e a exclusão provocadas pelo capitalismo desenfreado.

"Prefiro uma Igreja acidentada por sair às ruas do que doente por se fechar."

Outro forte sinal de que seu papado estava comprometido com uma Igreja ativa, missionária e presente nas periferias do mundo.

"Cuidar da criação é um ato de amor a Deus e à humanidade."

Francisco também foi o primeiro papa a escrever uma encíclica totalmente voltada ao meio ambiente: Laudato Si’, em 2015. A defesa da Amazônia e dos povos tradicionais foi constante em seu discurso.

🙌 Curiosidades sobre o Papa Francisco

Dispensou o luxo papal: preferiu morar na Casa Santa Marta, uma residência simples, em vez do Palácio Apostólico, que tradicionalmente abriga os papas.

Sapatos pretos e velhos: recusou os sapatos vermelhos usados por seus antecessores. Seguiu com um par surrado, usado desde seu tempo como cardeal em Buenos Aires.

Usava transporte público: antes de ser eleito papa, pegava ônibus e metrô em Buenos Aires. Essa simplicidade o acompanhou no Vaticano, onde circulava em carros compactos e sem escoltas luxuosas.

Fã de futebol e torcedor do San Lorenzo: o time argentino era sua paixão desde a juventude. Francisco chegou a receber a taça do clube em uma visita de jogadores ao Vaticano.

Falava com humor: era comum quebrar o protocolo com piadas e expressões populares. Em uma ocasião, brincou: “A morte não me dá medo, só não quero estar lá quando ela acontecer.”

Primeiro papa jesuíta e latino-americano: Francisco foi um marco histórico na liderança da Igreja, trazendo uma visão global mais plural e sensível às questões sociais do Sul Global.