Relembre os principais momentos do pontificado do Papa Francisco

O pontificado de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, ficará marcado como um dos mais transformadores da Igreja Católica no século XXI. Desde sua eleição em 2013 até sua morte em 2025, Francisco adotou um estilo próximo do povo, enfrentou crises internas da Igreja, promoveu o diálogo inter-religioso e defendeu causas sociais, ambientais e humanitárias em escala global.

A seguir, veja uma linha do tempo com os principais acontecimentos que marcaram os mais de 11 anos de seu papado:

📅 2013 – A eleição histórica

Em 13 de março de 2013, o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio foi eleito como o 266º Papa da Igreja Católica, após a renúncia de Bento XVI. Foi o primeiro papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro a adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da pobreza e da paz.

Logo em sua primeira aparição, surpreendeu pela simplicidade: dispensou a capa vermelha tradicional, usou apenas a batina branca e pediu a bênção do povo antes de abençoar os fiéis.

🕊️ 2013 a 2015 – Evangelii Gaudium e reforma pastoral

Em sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, publicada em 2013, Francisco propôs uma “Igreja em saída”, voltada para os pobres e as periferias. Também iniciou reformas administrativas no Vaticano e anunciou uma nova abordagem para casos de abuso sexual cometidos por clérigos.

🌍 2015 – Encíclica ambiental e protagonismo global

O Papa lançou a histórica encíclica Laudato Si’, em que clamava por uma “ecologia integral” e denunciava o impacto da degradação ambiental sobre os mais pobres. A obra teve forte repercussão em conferências climáticas e debates internacionais, inclusive com menções em edições da ONU e COPs.

No mesmo ano, visitou os Estados Unidos e discursou no Congresso norte-americano, algo inédito para um papa.

✝️ 2019 – Sínodo da Amazônia

Um dos pontos altos de seu pontificado foi o Sínodo para a Amazônia, realizado em outubro de 2019 no Vaticano. O encontro reuniu líderes religiosos e representantes de povos indígenas para discutir a evangelização e a proteção ambiental na região amazônica.

Francisco se mostrou fortemente engajado com a preservação da floresta, chegando a dizer que “a Amazônia é um espelho de toda a humanidade”.

🕊️ 2020 – Pandemia e oração solitária na Praça São Pedro

Em março de 2020, durante o auge da pandemia de covid-19, Francisco celebrou uma oração especial diante de uma Praça São Pedro vazia, em uma imagem histórica e comovente. Ali, rezou pelo fim da pandemia e reforçou a importância da solidariedade mundial.

🕍 2021 – Viagem ao Iraque

Francisco tornou-se o primeiro papa a visitar o Iraque, onde se encontrou com líderes muçulmanos xiitas e reforçou a necessidade do diálogo inter-religioso. A visita foi considerada um marco para as relações entre cristãos e muçulmanos no Oriente Médio.

🌐 2022 a 2024 – Avanço da sinodalidade e defesa de minorias

Ao longo desses anos, o papa fortaleceu o processo de Sinodalidade, buscando dar mais voz a leigos e mulheres dentro da Igreja. Também se posicionou a favor de maior acolhimento a casais homoafetivos, acolhendo a diversidade com empatia, mesmo diante de críticas internas.

🩺 2025 – Agravamento da saúde e últimos discursos

Em seus últimos meses, Francisco enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo pneumonia e internações frequentes. Mesmo debilitado, participou de celebrações e manteve sua mensagem de paz e humildade.

Sua última aparição pública ocorreu na Praça São Pedro, onde abençoou os fiéis com visível esforço físico e emocional.

✝️ 2025 – Morte e início da Sede Vacante

O Papa Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, na Casa Santa Marta, no Vaticano. Com sua morte, inicia-se o período de Sede Vacante, quando a Igreja se prepara para a eleição de um novo pontífice.

🕊️ Um papa que marcou época

Francisco será lembrado como um líder espiritual que desafiou costumes, aproximou a Igreja das pessoas comuns e levou a fé católica para além das paredes do Vaticano. Seu papado entrou para a história como símbolo de humildade, justiça social e cuidado com a criação.