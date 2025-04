Remo faz 'casadinha' nos preços dos ingressos para jogos contra Coritiba e Amazonas; veja os preços

O Remo anunciou nesta quarta-feira (16), os preços dos ingressos dos dois próximos jogos do clube pela Série B em Belém. Após colocar mais de 20 mil torcedores contra o América-MG, a diretoria do Leão Azul adorou uma “casadinha” para as partidas diante do Coritiba-PR (dia 21.04) e contra o Amazonas-AM (dia 03.05).

O torcedor que quiser acompanhar o Leão nos próximos dois jogos em Belém pagará mais barato. O Remo iniciou a venda de ingressos promocionais para quem for para as duas partidas. O ingresso para o jogo contra o Coritiba, marcado para a segunda-feira (21), custará R$40 a arquibancada e R$80 a cadeira. Já a partida diante do Amazonas, os bilhetes sairão nos preços de R$50 e R$80 respectivamente, mas o torcedor poderá adquirir seu ingresso na casadinha, comprando ingressos de arquibancada para os dois jogos, ele pagará apenas R$70 (uma economia de R$20). Já os bilhetes de cadeira na casadinha para as duas partidas, o torcedor irá desembolsar R$120 (uma economia de R$40).

As vendas de ingressos já iniciaram de forma presencial em todas as Lojas do Remo e também pelo site do Ingresso SA. Os preços dos ingressos na casadinha valerão até segunda-feira (21), dia do jogo contra o Coxa. O preço dos ingressos das próximas partidas do Remo era aguardado ansiosamente pelos torcedores azulinos, principalmente após a entrevista do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em que ele falou que não dá para se fazer futebol com o preço do ingresso no valor de R$30.

A declaração do presidente azulino não pegou bem entre os torcedores, que iniciou vários entre outras coisas, questionamentos sobre borderô do clube nas redes sociais, cobrando mais clareza nas despesas do clube.