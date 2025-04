Remo deve contar com Jaderson para o jogo contra o Botafogo-SP, diz jornalista

O Remo enfrenta o Botafogo-SP nesta quinta-feira (17), às 20h, na Arena NicNet, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o Leão poderá contar com o retorno do meia Jaderson, que estava lesionado, mas treinou normalmente na última terça-feira (15).

Jaderson não esteve presente na vitória do Leão por 2 a 0 contra o América-MG no último domingo (13), devido a uma lesão de grau 1 no bíceps femoral direito, sofrida na partida contra a Ferroviária, ainda na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o atleta evoluiu bem e retornou aos treinos conforme a previsão do departamento médico do clube.

VEJA MAIS

Na última segunda-feira (14), o médico azulino Jean Kley, chefe do NASP (Núcleo de Apoio ao Atleta do Remo), confirmou que Jaderson voltaria a treinar de forma gradativa. “O Jaderson é diferente”, disse o médico em entrevista à Rádio Liberal+. “Ele está com uma evolução muito boa. A programação é de voltar aos treinos nesta segunda-feira”, completou Jean Kley.

A expectativa é que o jogador reassuma a posição no meio-campo azulino, possivelmente no lugar de Pavani. Além de ter sido peça fundamental na campanha do acesso para a Série B 2025, Jaderson é titular absoluto na temporada, somando 14 partidas e dois gols marcados.

Agenda

O jogo entre Remo e Botafogo-SP será realizado às 20h desta quinta-feira (17), no Estádio Santa Cruz, em São Paulo. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.