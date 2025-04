Adversário do Remo na Série B, Botafogo-SP vive jejum de cinco jogos sem vitória; veja números

O Remo viaja para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para encarar o Botafogo-SP pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. A partida ocorre na próxima quinta-feira (17), no Estádio Santa Cruz. O Leão Azul chega embalado pela vitória sobre o América-MG, enquanto o Pantera amarga uma sequência de cinco jogos sem triunfo.

A última vitória do rival do Remo foi no Paulistão, contra o RB Bragantino-SP, no dia 11 de fevereiro. Desde então, o time paulista empatou com a Ponte Preta-SP, perdeu para o Palmeiras e encerrou a participação no estadual com uma derrota para o Novorizontino-SP.

Já na Série B do Brasileirão, a equipe estreou fora de casa diante do América-MG e perdeu por 1 a 0. Em seguida, diante de sua torcida, o Pantera recebeu o Atlético-GO, mas não conseguiu vencer e empatou por 1 a 1, o que ampliou a sequência sem triunfos na temporada.

VEJA MAIS

Uma das dificuldades do elenco é a falta de efetividade no ataque. O time teve grande volume contra o Atlético-GO, contudo, não conseguiu converter em gols.

Enquanto isso, o Remo conquistou a primeira vitória na Série B. Contra o Coelho, e diante da torcida azulina no Mangueirão, Pedro Rocha marcou dois gols que garantiram o triunfo para o clube. Na primeira rodada, o Leão Azul visitou a Ferroviária-SP e terminou o jogo com um empate. Com os resultados, a equipe comandada por Daniel Paulista está na sétima colocação da tabela, com quatro pontos.

A partida será realizada às 20h da próxima quinta-feira (17), no Estádio Santa Cruz, em São Paulo, e o Botafogo-SP contará, mais uma vez, com o apoio da torcida para tentar reverter a situação. Já o Leão Azul busca a segunda vitória consecutiva no campeonato para se firmar na parte de cima da tabela.