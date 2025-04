Após vitória, 4 jogadores do Remo garantem vaga na Seleção da Rodada na Série B; veja os nomes

A vitória do Remo sobre o América-MG, no último domingo (13), além de garantir os primeiros três pontos na Série B 2025, rendeu reconhecimento individual a quatro atletas do clube. O goleiro Marcelo Rangel, lateral-direito Alan Rodríguez, o volante Caio Vinicius e o atacante Pedro Rocha foram escolhidos pelos torcedores para integrar a Seleção da 2ª rodada do Brasileiro, montada com base em votação popular no perfil oficial da competição nas redes sociais.

O Leão Azul dividiu com o CRB o posto de equipe com maior número de representantes na seleção da jornada. Esta não foi a primeira vez que o Remo marcou presença na seleção da rodada. Na estreia da Série B, diante da Ferroviária-SP, fora de casa, o atacante Felipe Vizeu, autor do primeiro golo azulino na competição, também foi incluído na lista.

Nesta segunda rodada, o atacante Pedro Rocha foi o grande destaque do Leão Azul com dois gols diante do América-MG, enquanto Alan Rodríguez e Caio Vinicius brilharam pelas atuações consistentes, Caio inclusive foi bastante elogiado pelo torcedor. Já o goleiro Marcelo Rangel foi decisivo ao garantir defesas importantes durante o confronto que deram ao Leão o primeiro triunfo na Segundona do Brasil.

Veja a Seleção completa da 2ª rodada da Série B

Goleiro: Marcelo Rangel - (Remo)

Lateral-direito: Hayner - (CRB)

Zagueiros: Luis Segovia - (CRB) e Messias -(Goiás)

Lateral-esquerdo: Alan Rodríguez - (Remo)

Volantes: Caio Vinicius - (Remo) e Raul - (Athletico-PR)

Meias: Gegê - (CRB) e Josué - (Coritiba)

Atacantes: Alan Kardec - (Athletico-PR) e Pedro Rocha - (Remo)

Técnico: Eduardo Barroca - (CRB)