Remo cresce na Série B e mira nova vitória: "O Brasil agora sabe da nossa força", diz Marcelinho

Nesta quinta-feira (17), o Remo enfrenta o Botafogo-SP pela terceira rodada da Série B. Atual sexto colocado na tabela, o time azulino chega confiante após a boa exibição diante do América-MG, que garantiu a primeira vitória em casa na competição.

Após o treino desta terça-feira, o lateral-direito Marcelinho concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o momento da equipe, que ganhou fôlego após o tropeço na estreia. Para ele, apesar da dificuldade da competição, o grupo começa a ganhar confiança.

"A Série B é um campeonato muito difícil. Demos um vacilo no último lance do jogo contra a Ferroviária. Aquele empate doeu muito. Mas voltamos focados para Belém e trabalhamos duro. Sabíamos que seria um jogo complicado contra o América, e acho que o Brasil todo viu a nossa atuação. Agora todo mundo sabe da força do Clube do Remo. Quem vier jogar aqui em Belém vai encontrar um time forte e com sede de vitória", afirmou o jogador, relembrando o empate em 1 a 1 na estreia.

Apesar do tropeço inicial, o time respondeu com autoridade no jogo seguinte e venceu por 2 a 0. Marcelinho teve participação direta na partida, ao dar o passe para o gol de Pedro Rocha, e comemorou sua primeira assistência na temporada.

"Graças a Deus, venho evoluindo a cada jogo. Tenho muito comprometimento ali na linha de quatro defensiva, mas, quando tenho a oportunidade, gosto de subir. É uma característica minha ser ofensivo. Fui feliz naquela jogada, fiz uma bela arrancada, toquei com o Janderson e caprichei no cruzamento para o Pedro marcar", contou o lateral, que ainda busca a melhor forma física. "Ainda não estou 100%, sinto algumas dores no fim das partidas, mas estou trabalhando forte para aguentar os 90 minutos nos próximos jogos."

Segundo Marcelinho, um dos pilares da evolução azulina está no novo sistema tático adotado pelo técnico Daniel Paulista, que tem deixado o time mais agressivo e adaptado ao estilo da Série B. "Sem dúvida, ele é um treinador experiente, com muita bagagem na Série B. O elenco está assimilando bem os trabalhos. Sabemos que o campeonato é muito difícil, mas estamos evoluindo tática e tecnicamente. Cada jogo será uma batalha, mas temos que entrar sempre com mentalidade de vitória, dentro e fora de casa", concluiu.