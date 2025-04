Com mais de 20 mil torcedores no estádio, Remo registra o 2º maior público da Série B

A vitória do Remo sobre o América-MG por 2 a 0, no último domingo (13), contou com a presença de 23.765 torcedores no Estádio Mangueirão, sendo 20.191 pagantes e 3.574 gratuidades. O Fenômeno Azul registrou o segundo maior público da Série B nas duas primeiras rodadas, ficando atrás apenas do Coritiba, que levou 25.651 pessoas ao Couto Pereira na estreia contra o Vila Nova.

Além de registrar uma excelente média de público, o Remo também obteve um ótimo resultado financeiro na vitória sobre o América-MG. Segundo o boletim financeiro da partida, o clube arrecadou uma renda total de R$ 593.785,00. Após deduzir os custos operacionais, que ultrapassaram R$ 250 mil, o Leão Azul fechou o jogo com um lucro de R$ 339.366,46.

Devido ao fato da presença da torcida azulina ter sido confirmada “em cima da hora” na última sexta-feira (11), o Remo disponibilizou um lote promocional de ingressos para a arquibancada a R$ 30, enquanto o valor normal era de R$ 40. Já para o setor de cadeiras, os preços variaram entre R$ 60 e R$ 80.

Apesar do sucesso da promoção, o presidente Tonhão ressaltou que “é impossível ter um plantel de qualidade e fazer futebol com 30 reais”, e afirmou que o CEO do clube, André Alves, está avaliando alternativas para manter o bom público no estádio, além de definir uma média adequada para o preço dos ingressos nas próximas partidas.

Agenda

O próximo compromisso do Remo na Série B será fora de casa, contra o Botafogo-SP. O duelo está marcado para quinta-feira (17), às 20h, no Estádio Santa Cruz. Em casa, o Leão Azul volta a jogar na segunda-feira (21), contra o Coritiba-PR.