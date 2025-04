Relembre a última vitória do Remo por 2 gols de diferença na Série B; vídeo

O Remo venceu o América-MG por 2 a 0 no último final de semana pela Série B. E fazia um bom tempo que o clube não vencia uma partida pela Segundona por diferença de dois gols. A última vez ocorreu há 3 anos e meio, contra outro clube de Minas Gerais (MG).

A temporada 2025 é de retorno do Remo à Série B do Brasileiro. A estreia do clube em casa, ao lado do seu torcedor, não podia ser melhor, com vitória diante do América-MG, que é um dos clubes postulantes ao acesso. Mas fazia tempo em que o torcedor do Remo não comemorava uma vitória por dois gols de diferença na Série B.

O último triunfo ocorreu contra o Cruzeiro-MG, na Arena Independência, pela Série B de 2021. Nesta partida o Remo derrotou a Raposa pelo placar de 3 a 1, no dia 28 de outubro, com gols de Anderson Uchôa, Jefferson e Ronald. Desde então o clube azulino não venceu mais na competição e terminou a temporada rebaixado. Nos anos de 2022, 2023 e 2024 o clube azulino não jogou a Série B.

O próximo compromisso do Remo na Série B será diante do Botafogo-SP, na próxima quinta-feira (17), às 20h, na Arena Nicnet, na cidade de Ribeirão Preto (SP). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádi0o Liberal +.