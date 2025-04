Volante do Remo comemora estreia e diz que torcida foi 'parâmetro' para aceitar proposta

Recém-contratado pelo Remo, o volante Luan Martins já fez sua estreia com a camisa azulina e deixou uma boa impressão. O jogador atuou no duelo contra o América-MG, que terminou com a vitória por 2 a 0 do Leão Azul. Em entrevista coletiva, o atleta comemorou o resultado positivo logo em sua primeira partida pelo time e afirmou que a vitória trará ainda mais confiança para o jogo contra o Botafogo-SP.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Não só minha estreia [foi boa], como de toda equipe dentro de casa. Deixou uma ótima impressão", destacou o volante. "Nós sempre soubemos da qualidade que tinha dentro desse elenco. Acreditamos muito no elenco, em subir de divisão. Então, acredito que nosso dever é sempre ganhar. Não importa se é dentro de casa ou fora. Vamos para esse jogo contra o Botafogo para vencer e trazer um resultado muito positivo para segunda-feira (21) aqui contra o Curitiba", completou o jogador.

Luan foi anunciado na quinta-feira (10), véspera do fim da janela de transferências para a Série B. O jogador não teve passagens por grandes clubes brasileiros e estava no Primavera-SP. Além disso, disputou a Série C do Brasileirão pela Aparecidense-GO e chegou a enfrentar o Remo. Curiosamente, o volante destacou que conhecer a torcida azulina foi um dos fatores que o motivaram a aceitar a proposta.

VEJA MAIS

"Desde o ano passado, quando eu vim aqui com o Aparecidense [na Série C], eu vi que aqui era de verdade mesmo, era um clube gigante. A torcida que estava contra mim apoiou o tempo inteiro os jogadores, então isso foi um parâmetro bem contundente para eu aceitar essa proposta de vir para cá", afirmou o jogador.

Com 25 anos, o atleta também tem passagens pelo futebol português. Agora, com a camisa azulina, Luan vive uma grande oportunidade e espera contribuir para que o time conquiste o acesso.

"Meus objetivos são os mesmos do clube. Eu não tenho um objetivo individual tão claro por sua primeira experiência na série B. Meu objetivo aqui é o mesmo do clube, conquistar o acesso, colher bons frutos durante todo o campeonato e somar o mais rápido possível", concluiu Luan.

O Remo está em preparação para encarar o Botafogo-SP. Após o triunfo em casa, o Leão Azul vai até Ribeirão Preto enfrentar o Pantera. O duelo acontece na próxima quinta-feira (17), às 20h, no Estádio Santa Cruz.